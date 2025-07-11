https://ria.ru/20250711/dagestan-2028612849.html

В Дагестане арестовали директора МБУ по делу о массовом отравлении людей

В Дагестане арестовали директора МБУ по делу о массовом отравлении людей - РИА Новости, 11.07.2025

В Дагестане арестовали директора МБУ по делу о массовом отравлении людей

Директор муниципального учреждения Магарамкентского района Дагестана "Жилищно-коммунальное хозяйство" арестован по делу о массовом отравлении людей водой,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:50:00+03:00

2025-07-11T16:50:00+03:00

2025-07-11T16:50:00+03:00

происшествия

магарамкентский район

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Директор муниципального учреждения Магарамкентского района Дагестана "Жилищно-коммунальное хозяйство" арестован по делу о массовом отравлении людей водой, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. В Магарамкентском районе с 7 июля регистрируют случаи кишечной инфекции среди жителей нескольких сел. За четыре дня к врачам с симптомами отравления обратились 372 человека, 357 из них – дети. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). По данным следствия, все отравившиеся пили водопроводную воду. "По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении директора МБУ Магарамкентского района "Жилищно-коммунальное хозяйство" в виде заключения под стражу на срок до 9 сентября 2025 года", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250711/novosibirsk-2028573032.html

магарамкентский район

россия

республика дагестан

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происшествия, магарамкентский район, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)