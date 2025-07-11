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В Дагестане арестовали директора МБУ по делу о массовом отравлении людей - РИА Новости, 11.07.2025
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16:50 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/dagestan-2028612849.html
В Дагестане арестовали директора МБУ по делу о массовом отравлении людей
В Дагестане арестовали директора МБУ по делу о массовом отравлении людей - РИА Новости, 11.07.2025
В Дагестане арестовали директора МБУ по делу о массовом отравлении людей
Директор муниципального учреждения Магарамкентского района Дагестана "Жилищно-коммунальное хозяйство" арестован по делу о массовом отравлении людей водой,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:50:00+03:00
2025-07-11T16:50:00+03:00
происшествия
магарамкентский район
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Директор муниципального учреждения Магарамкентского района Дагестана "Жилищно-коммунальное хозяйство" арестован по делу о массовом отравлении людей водой, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. В Магарамкентском районе с 7 июля регистрируют случаи кишечной инфекции среди жителей нескольких сел. За четыре дня к врачам с симптомами отравления обратились 372 человека, 357 из них – дети. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). По данным следствия, все отравившиеся пили водопроводную воду. "По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении директора МБУ Магарамкентского района "Жилищно-коммунальное хозяйство" в виде заключения под стражу на срок до 9 сентября 2025 года", – говорится в сообщении.
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магарамкентский район
россия
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происшествия, магарамкентский район, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Магарамкентский район, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане арестовали директора МБУ по делу о массовом отравлении людей

В Дагестане арестовали директора МБУ по делу о массовом отравлении людей водой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Директор муниципального учреждения Магарамкентского района Дагестана "Жилищно-коммунальное хозяйство" арестован по делу о массовом отравлении людей водой, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
В Магарамкентском районе с 7 июля регистрируют случаи кишечной инфекции среди жителей нескольких сел. За четыре дня к врачам с симптомами отравления обратились 372 человека, 357 из них – дети. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). По данным следствия, все отравившиеся пили водопроводную воду.
"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении директора МБУ Магарамкентского района "Жилищно-коммунальное хозяйство" в виде заключения под стражу на срок до 9 сентября 2025 года", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияМагарамкентский районРоссияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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