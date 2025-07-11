https://ria.ru/20250711/dagestan-2028612849.html
В Дагестане арестовали директора МБУ по делу о массовом отравлении людей
В Дагестане арестовали директора МБУ по делу о массовом отравлении людей - РИА Новости, 11.07.2025
В Дагестане арестовали директора МБУ по делу о массовом отравлении людей
Директор муниципального учреждения Магарамкентского района Дагестана "Жилищно-коммунальное хозяйство" арестован по делу о массовом отравлении людей водой,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:50:00+03:00
2025-07-11T16:50:00+03:00
2025-07-11T16:50:00+03:00
происшествия
магарамкентский район
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Директор муниципального учреждения Магарамкентского района Дагестана "Жилищно-коммунальное хозяйство" арестован по делу о массовом отравлении людей водой, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. В Магарамкентском районе с 7 июля регистрируют случаи кишечной инфекции среди жителей нескольких сел. За четыре дня к врачам с симптомами отравления обратились 372 человека, 357 из них – дети. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). По данным следствия, все отравившиеся пили водопроводную воду. "По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении директора МБУ Магарамкентского района "Жилищно-коммунальное хозяйство" в виде заключения под стражу на срок до 9 сентября 2025 года", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250711/novosibirsk-2028573032.html
магарамкентский район
россия
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магарамкентский район, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Магарамкентский район, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане арестовали директора МБУ по делу о массовом отравлении людей
В Дагестане арестовали директора МБУ по делу о массовом отравлении людей водой