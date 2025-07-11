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Интерес к чтению у детей будут прививать с дошкольного возраста - РИА Новости, 11.07.2025
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22:20 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/chtenie-2028693719.html
Интерес к чтению у детей будут прививать с дошкольного возраста
Интерес к чтению у детей будут прививать с дошкольного возраста - РИА Новости, 11.07.2025
Интерес к чтению у детей будут прививать с дошкольного возраста
Интерес к чтению у детей отнесен к одной из задач "Основ государственной языковой политики" в РФ, его будут прививать с дошкольного возраста на всех уровнях... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T22:20:00+03:00
2025-07-11T22:20:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Интерес к чтению у детей отнесен к одной из задач "Основ государственной языковой политики" в РФ, его будут прививать с дошкольного возраста на всех уровнях образования, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении "Основ государственной языковой политики России". "Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются… создание условий для речевого развития, воспитания интереса к чтению и книге на всех уровнях общего образования, в том числе в системе дошкольного образования", - говорится в тексте документа.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Интерес к чтению у детей будут прививать с дошкольного возраста

В России будут прививать интерес к чтению у детей на всех уровнях образования

© Fotolia / Tyler OlsonШкольники читают книги в библиотеке
Школьники читают книги в библиотеке - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Fotolia / Tyler Olson
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Интерес к чтению у детей отнесен к одной из задач "Основ государственной языковой политики" в РФ, его будут прививать с дошкольного возраста на всех уровнях образования, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении "Основ государственной языковой политики России".
«
"Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются… создание условий для речевого развития, воспитания интереса к чтению и книге на всех уровнях общего образования, в том числе в системе дошкольного образования", - говорится в тексте документа.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Путин подписал указ об основах государственной языковой политики
Вчера, 17:44
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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