https://ria.ru/20250711/chtenie-2028693719.html

Интерес к чтению у детей будут прививать с дошкольного возраста

Интерес к чтению у детей будут прививать с дошкольного возраста - РИА Новости, 11.07.2025

Интерес к чтению у детей будут прививать с дошкольного возраста

Интерес к чтению у детей отнесен к одной из задач "Основ государственной языковой политики" в РФ, его будут прививать с дошкольного возраста на всех уровнях... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T22:20:00+03:00

2025-07-11T22:20:00+03:00

2025-07-11T22:20:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Интерес к чтению у детей отнесен к одной из задач "Основ государственной языковой политики" в РФ, его будут прививать с дошкольного возраста на всех уровнях образования, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении "Основ государственной языковой политики России". "Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются… создание условий для речевого развития, воспитания интереса к чтению и книге на всех уровнях общего образования, в том числе в системе дошкольного образования", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20250711/yazyk-2028637720.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин