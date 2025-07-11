https://ria.ru/20250711/chtenie-2028693719.html
Интерес к чтению у детей будут прививать с дошкольного возраста
Интерес к чтению у детей будут прививать с дошкольного возраста - РИА Новости, 11.07.2025
Интерес к чтению у детей будут прививать с дошкольного возраста
Интерес к чтению у детей отнесен к одной из задач "Основ государственной языковой политики" в РФ, его будут прививать с дошкольного возраста на всех уровнях... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T22:20:00+03:00
2025-07-11T22:20:00+03:00
2025-07-11T22:20:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Интерес к чтению у детей отнесен к одной из задач "Основ государственной языковой политики" в РФ, его будут прививать с дошкольного возраста на всех уровнях образования, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об утверждении "Основ государственной языковой политики России". "Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка являются… создание условий для речевого развития, воспитания интереса к чтению и книге на всех уровнях общего образования, в том числе в системе дошкольного образования", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20250711/yazyk-2028637720.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Интерес к чтению у детей будут прививать с дошкольного возраста
В России будут прививать интерес к чтению у детей на всех уровнях образования