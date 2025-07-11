https://ria.ru/20250711/broker-2028515922.html

Брокер ПСБ перевел инвестплатформу на отечественные технологии

Брокер ПСБ перевел инвестплатформу на отечественные технологии - РИА Новости, 11.07.2025

Брокер ПСБ перевел инвестплатформу на отечественные технологии

ПСБ завершил перевод приложения "ПСБ Инвестиции" на отечественную технологическую платформу, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:02:00+03:00

2025-07-11T11:02:00+03:00

2025-07-11T11:02:00+03:00

экономика

технологии

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ПСБ завершил перевод приложения "ПСБ Инвестиции" на отечественную технологическую платформу, сообщает пресс-служба банка. Переход на российские технологии обеспечивает устойчивость инвестиционных сервисов к внешним рискам, повышает безопасность обработки данных при проведении торговых операций, а также позволяет более гибко развивать инструменты и клиентские сервисы брокера. Приложение сохранило свою функциональность и привычный пользовательский интерфейс. Переход на импортозамещенные компоненты программного обеспечения прошел бесшовно для клиентов и не потребовал переустановки приложения брокера на мобильных устройствах. "Переход на отечественные технологии стал одним из самых масштабных проектов, реализованных нами за последнее время. В условиях активного рынка мы продолжали совершенствовать наши инвестиционные инструменты и сервисы и аккуратно встраивали их в новую архитектуру, основанную на российских программных решениях. Нам удалось выдержать и темпы развития, и сроки перехода. Это исключило риски, связанные с прекращением действия лицензий и сбоя в работе иностранного оборудования и ПО", - отметил старший вице-президент - директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев. Он подчеркнул, что все ключевые компоненты приложения независимы от возможных недружественных действий иностранных вендоров и неблагоприятной международной конъюнктуры.

https://ria.ru/20250710/soglashenie-2028330644.html

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экономика, технологии