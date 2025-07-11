https://ria.ru/20250711/britaniya-2028557354.html

"Они уже здесь". В Британии началось масштабное вторжение

"Они уже здесь". В Британии началось масштабное вторжение - РИА Новости, 11.07.2025

"Они уже здесь". В Британии началось масштабное вторжение

Опасные "супермуравьи" Tapinoma magnum, живущие огромными колониями по 20 миллионов особей, начали нашествие на Британию, пишет издание Daily Mail. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:55:00+03:00

2025-07-11T13:55:00+03:00

2025-07-11T13:58:00+03:00

швейцария

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Опасные "супермуравьи" Tapinoma magnum, живущие огромными колониями по 20 миллионов особей, начали нашествие на Британию, пишет издание Daily Mail."Теперь же, похоже, (Эти муравьи. — Прим. ред.) приближаются к британским городам. <...> Они уже здесь, хотя пока обитают лишь в сельской местности", — говорится в материале.Муравьи могут нанести огромный ущерб, оставляя после себя просевшую плитку, прорывая ходы под тротуарами и разрушая дороги, пишет Daily Mail. Они также могут нанести вред человеку: их болезненные укусы вызывают раздражение кожи.По данным статьи, в Швейцарии нашествие этих муравьев уже привело к срыву проекта стоимость три миллиарда фунтов стерлингов. Там они заполонили территорию размером с десять футбольных полей, где планировалось проложить железнодорожный туннель.

https://ria.ru/20250707/frantsija-2027647977.html

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, в мире