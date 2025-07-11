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"Они уже здесь". В Британии началось масштабное вторжение
"Они уже здесь". В Британии началось масштабное вторжение - РИА Новости, 11.07.2025
"Они уже здесь". В Британии началось масштабное вторжение
Опасные "супермуравьи" Tapinoma magnum, живущие огромными колониями по 20 миллионов особей, начали нашествие на Британию, пишет издание Daily Mail. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:55:00+03:00
2025-07-11T13:55:00+03:00
2025-07-11T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Опасные "супермуравьи" Tapinoma magnum, живущие огромными колониями по 20 миллионов особей, начали нашествие на Британию, пишет издание Daily Mail."Теперь же, похоже, (Эти муравьи. — Прим. ред.) приближаются к британским городам. <...> Они уже здесь, хотя пока обитают лишь в сельской местности", — говорится в материале.Муравьи могут нанести огромный ущерб, оставляя после себя просевшую плитку, прорывая ходы под тротуарами и разрушая дороги, пишет Daily Mail. Они также могут нанести вред человеку: их болезненные укусы вызывают раздражение кожи.По данным статьи, в Швейцарии нашествие этих муравьев уже привело к срыву проекта стоимость три миллиарда фунтов стерлингов. Там они заполонили территорию размером с десять футбольных полей, где планировалось проложить железнодорожный туннель.
https://ria.ru/20250707/frantsija-2027647977.html
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швейцария, в мире
"Они уже здесь". В Британии началось масштабное вторжение
Daily Mail: муравьи Tapinoma magnum начали нашествие на Британию