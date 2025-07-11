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В Бразилии сожгли чучело Трампа - РИА Новости, 11.07.2025
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18:09 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/brazilija-2028651431.html
В Бразилии сожгли чучело Трампа
В Бразилии сожгли чучело Трампа - РИА Новости, 11.07.2025
В Бразилии сожгли чучело Трампа
Чучело американского президента Дональда Трампа и флаг США сожгли на демонстрации в бразильском Сан-Пауло на фоне обострения разногласий между Бразилиа и... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:09:00+03:00
2025-07-11T18:09:00+03:00
в мире
сша
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бразилиа
дональд трамп
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Чучело американского президента Дональда Трампа и флаг США сожгли на демонстрации в бразильском Сан-Пауло на фоне обострения разногласий между Бразилиа и Вашингтоном по вопросу о пошлинах, сообщила газета Metropoles. "На мероприятии возобладала критика пошлин на продукты бразильского экспорта, объявленных Трампом в ответ на судебный процесс в отношении экс-президента Жаира Болсонару, обвиняемого в Верховном федеральном суде в попытке совершения государственного переворота", - говорится в публикации. Metropoles отмечает, что митинг был организован общественными организациями, профсоюзами и парламентариями из левых партий. О введении пошлин с 1 августа Трамп сообщил в среду в социальной сети Truth Social. Он представлял эту угрозу как борьбу за справедливость для своего друга и союзника — экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Нынешний президент Луис Инасиу Лула да Силва назвал эти заявления вмешательством во внутренние дела страны и заявил, что страна введёт взаимные торговые пошлины на продукцию из США с 1 августа, если не удастся достичь договорённости по вопросу новых ограничений, объявленных Вашингтоном.
https://ria.ru/20250711/tramp-2028476945.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), бразилиа, дональд трамп, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия
В мире, США, Вашингтон (штат), Бразилиа, Дональд Трамп, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия
В Бразилии сожгли чучело Трампа

Metropoles: в Бразилии сожгли чучело Трампа и флаг США

© Getty Images / picture alliance/Allison SalesЧучело Трампа сжигают во время митинга в Сан-Паулу
Чучело Трампа сжигают во время митинга в Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Getty Images / picture alliance/Allison Sales
Чучело Трампа сжигают во время митинга в Сан-Паулу
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Чучело американского президента Дональда Трампа и флаг США сожгли на демонстрации в бразильском Сан-Пауло на фоне обострения разногласий между Бразилиа и Вашингтоном по вопросу о пошлинах, сообщила газета Metropoles.
"На мероприятии возобладала критика пошлин на продукты бразильского экспорта, объявленных Трампом в ответ на судебный процесс в отношении экс-президента Жаира Болсонару, обвиняемого в Верховном федеральном суде в попытке совершения государственного переворота", - говорится в публикации.
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Вчера, 04:25
Metropoles отмечает, что митинг был организован общественными организациями, профсоюзами и парламентариями из левых партий.
О введении пошлин с 1 августа Трамп сообщил в среду в социальной сети Truth Social. Он представлял эту угрозу как борьбу за справедливость для своего друга и союзника — экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Нынешний президент Луис Инасиу Лула да Силва назвал эти заявления вмешательством во внутренние дела страны и заявил, что страна введёт взаимные торговые пошлины на продукцию из США с 1 августа, если не удастся достичь договорённости по вопросу новых ограничений, объявленных Вашингтоном.
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В миреСШАВашингтон (штат)БразилиаДональд ТрампЖаир БолсонаруЛуис Инасиу Лула да СилваБразилия
 
 
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