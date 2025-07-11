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Гладков оценил оборот белгородского малого и среднего бизнеса
Гладков оценил оборот белгородского малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 11.07.2025
Гладков оценил оборот белгородского малого и среднего бизнеса
Оборот малого и среднего бизнеса в Белгородской области по сравнению с 2021 годом увеличился на 55%, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на встрече с... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:09:00+03:00
2025-07-11T15:09:00+03:00
2025-07-11T16:03:00+03:00
экономика
белгородская область
россия
вячеслав гладков
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Оборот малого и среднего бизнеса в Белгородской области по сравнению с 2021 годом увеличился на 55%, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Достаточно уверенно у нас развиваются субъекты малого и среднего бизнеса. Мы в этой части занимаем четвертое место в Центральном федеральном округе – более 61 тысячи субъектов, и у нас это (количество – ред.) растет… Если сравнивать оборот малого и среднего бизнеса, то по сравнению с 2021 годом у нас на 55% этот оборот вырос", - доложил Гладков. По его словам, большую роль сыграла федеральная и региональная поддержка. В регионе реализуется проект "Новые возможности", в его рамках по итогам каждого конкурса формируется дополнительно 400 новых предприятий малого и среднего бизнеса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин
Экономика, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
Гладков оценил оборот белгородского малого и среднего бизнеса
Гладков: Белгородская область увеличила оборот малого и среднего бизнеса на 55%