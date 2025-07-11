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Гладков оценил оборот белгородского малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 11.07.2025
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15:09 11.07.2025 (обновлено: 16:03 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/biznes-2028582498.html
Гладков оценил оборот белгородского малого и среднего бизнеса
Гладков оценил оборот белгородского малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 11.07.2025
Гладков оценил оборот белгородского малого и среднего бизнеса
Оборот малого и среднего бизнеса в Белгородской области по сравнению с 2021 годом увеличился на 55%, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на встрече с... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:09:00+03:00
2025-07-11T16:03:00+03:00
экономика
белгородская область
россия
вячеслав гладков
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Оборот малого и среднего бизнеса в Белгородской области по сравнению с 2021 годом увеличился на 55%, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Достаточно уверенно у нас развиваются субъекты малого и среднего бизнеса. Мы в этой части занимаем четвертое место в Центральном федеральном округе – более 61 тысячи субъектов, и у нас это (количество – ред.) растет… Если сравнивать оборот малого и среднего бизнеса, то по сравнению с 2021 годом у нас на 55% этот оборот вырос", - доложил Гладков. По его словам, большую роль сыграла федеральная и региональная поддержка. В регионе реализуется проект "Новые возможности", в его рамках по итогам каждого конкурса формируется дополнительно 400 новых предприятий малого и среднего бизнеса.
https://ria.ru/20250711/selkhoz-2028563090.html
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экономика, белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин
Экономика, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
Гладков оценил оборот белгородского малого и среднего бизнеса

Гладков: Белгородская область увеличила оборот малого и среднего бизнеса на 55%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Оборот малого и среднего бизнеса в Белгородской области по сравнению с 2021 годом увеличился на 55%, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Достаточно уверенно у нас развиваются субъекты малого и среднего бизнеса. Мы в этой части занимаем четвертое место в Центральном федеральном округе – более 61 тысячи субъектов, и у нас это (количество – ред.) растет… Если сравнивать оборот малого и среднего бизнеса, то по сравнению с 2021 годом у нас на 55% этот оборот вырос", - доложил Гладков.
По его словам, большую роль сыграла федеральная и региональная поддержка. В регионе реализуется проект "Новые возможности", в его рамках по итогам каждого конкурса формируется дополнительно 400 новых предприятий малого и среднего бизнеса.
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ЭкономикаБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВладимир Путин
 
 
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