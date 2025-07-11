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Билайн возглавил первый в России рейтинг сервисов маркировки звонков

Билайн возглавил первый в России рейтинг сервисов маркировки звонков - РИА Новости, 11.07.2025

Билайн возглавил первый в России рейтинг сервисов маркировки звонков

Билайн с большим отрывом возглавил первый в России рейтинг ИТ-маркетплейса CNewsMarket (Магазин Синьюс) "Сервисы маркировки телефонных звонков 2025", набрав 380 РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:05:00+03:00

2025-07-11T18:05:00+03:00

2025-07-11T18:05:00+03:00

билайн

вымпелком

рейтинг

маркетплейс

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Билайн с большим отрывом возглавил первый в России рейтинг ИТ-маркетплейса CNewsMarket (Магазин Синьюс) "Сервисы маркировки телефонных звонков 2025", набрав 380 баллов, сообщает пресс-служба компании.Эксперты высоко оценили функциональность сервиса "Этикетка", его архитектуру и безопасность, а также уровень поддержки пользователей*.При составлении рейтинга специалисты сравнили целый ряд возможностей провайдеров услуг (как операторов связи, так и разработчиков мобильных приложений): отображение подписи при звонках (в том числе, в сетях других операторов), архитектурные особенности реализации, аналитические инструменты и другие функциональные параметры. Рейтинг построен на балльной системе, оценивающей 25+ критериев, включая технологические возможности, охват аудитории, интеграции и безопасность.Билайн лидирует, так как сервис "Этикетка" работает в России с 2023 года без установки дополнительных приложений, поддерживает сети 2G/3G/4G, сервис "Этикетка" охватывает более 30 миллионов абонентов, услугой пользуются более 2 тысяч компаний. Также у сервиса широкий функционал и набор инструментов: верификация данных, работа на большом спектре мобильных устройств и типов сетей, поддержка кириллицы/латиницы и эмодзи, обширная аналитика звонков, API (Интерфейс прикладного программирования)-управление и техподдержка клиентов, а также удобный личный кабинет пользователя."Сервис "Этикетка" — не просто технологическое лидерство* в сфере маркировки звонков, а вклад в безопасность и удобство коммуникаций. Мы предоставили российскому бизнесу масштабный инструмент, который превращает анонимный звонок в доверенный и визуально опознаваемый контакт. С сентября, когда маркировка станет обязательной, это изменит правила игры: легальные компании укрепят лояльность клиентов, а мошенникам и спамерам станет еще сложнее отнимать у людей время и ресурсы", — указал генеральный директор Билайна Сергей Анохин, его слова приводит пресс-служба.Услуга маркировки телефонных звонков является глобальным трендом в мировой телекоммуникационной отрасли, повышая доверие клиентов. По данным Билайна, подключившие "Этикетку" компании отметили существенный рост контактности с клиентами при использовании сервиса.Также Билайн укрепляет лидерские позиции на рынке маркировки звонков, внедряя передовые технологические решения. Так, "билайн бизнес" совместно с брендом смартфонов и персональных устройств TECNO запускает первый в России сервис Branded Call (брэндед колл, "брендированный звонок"). Теперь на устройствах TECNO будет отображаться не только название компании, но и логотип. "Билайн бизнес" планирует масштабировать эту услугу и на устройства других производителей.С 1 сентября 2025 года маркировка звонков станет обязательной для всех российских компаний. Это часть пакета мер, инициированного правительством: компании обязаны передавать операторам данные о себе (название или товарный знак, категорию вызова и дополнительную информацию об организации), чтобы абоненты видели название, категорию и цель вызова на экране телефона.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTRxkz4zVo*Критерии: 1. Функциональность (Отображение сведений об абоненте или организации непосредственно в момент поступления вызова, Отображение информации на кириллице/латинице, Поддержка отображения Emoji в тексте маркировки, Нативная работа услуги встроенная в определитель телефона без необходимости установки приложения на устройство абонента, Отображение дополнительной информации (например цели звонка) об организации при входящем звонке абоненту, Возможность верификации вызова при совершении звонков с маркировкой для исключения факта мошенничества, Доступ к личному кабинету сервиса для получения информации о подключенной услуге маркировки, Персонализированный текст маркировки в зависимости от целевых групп вызываемых абонентов, Установка маркировки на номерах услуги "Инкогнито" для совершения звонков с сервисной информацией для вызываемых абонентов, Работа на мобильных телефонах, независимо от операционной системы, Работа на мобильных кнопочных телефонах, Предоставление сервиса маркировки без ограничений по количеству номеров организации, Аналитические возможности) 2. Архитектура и безопасность (Возможность оказания услуги в различных типах сетей вызываемого абонента, Охват базы абонентов/пользователей, получающих звонки с маркировкой, Интеграционные возможности, Документальное подтверждение инициатором вызова достоверности информации в маркировке, Предоставление маркировки как сервиса для инициаторов вызова, Период обновления данных в маркировке при смене инициатора вызова) 3. Поддержка пользователей и наличие полнофункциональной бесплатной версии сервиса маркировки для получателей вызовов).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком, рейтинг, маркетплейс