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Афганистан призвал Иран не нарушать права беженцев

Афганистан призвал Иран не нарушать права беженцев - РИА Новости, 11.07.2025

Афганистан призвал Иран не нарушать права беженцев

Премьер-министр Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд выступил с официальным заявлением в связи с нарушением Ираном прав афганских беженцев в процессе депортации. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:31:00+03:00

2025-07-11T11:31:00+03:00

2025-07-11T11:34:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд выступил с официальным заявлением в связи с нарушением Ираном прав афганских беженцев в процессе депортации. "Призываю иранские власти воздерживаться от любых действий, которые могут нарушить права или достоинство афганских беженцев в процессе депортации. Беженцам должно быть разрешено репатриировать свое движимое имущество. Им необходимо предоставить надлежащую возможность урегулировать вопросы, касающиеся их недвижимого имущества и финансовых счетов... Мы также просим иранские власти предоставить афганцам надлежащие условия в транзитных центрах для беженцев во время процесса депортации, чтобы предотвратить повторение трудностей, с которыми сталкивались депортированные в последние недели, особенно в условиях экстремальной жары", - говорится в заявлении главы правительства, опубликованном его канцелярией. В документе выражается искренняя признательность афганским должностным лицам и афганскому народу за помощь, оказываемую возвращающимся соотечественникам. "Я молю Всемогущего Аллаха даровать им дальнейшие успехи в исполнении их долга и огромную награду", - заявил премьер-министр. "Я еще раз подчеркиваю, что иранские власти должны подходить к процессу депортации с терпением и постепенностью, чтобы предотвратить возникновение обиды или враждебности между двумя братскими народами", - отмечается в документе. Вместе с тем председатель афганского правительства выразил искреннюю благодарность правительству и народу Исламской Республики Иран за их гостеприимство по отношению к афганским беженцам на протяжении последних сорока лет. "В свете недавнего решения правительства Ирана о депортации афганских граждан, не имеющих действительных документов, подтверждающих законное проживание, мы рассматриваем это как осуществление суверенной власти Исламской Республики Иран", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20250709/sotrudnichestvo-2028128024.html

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в мире, афганистан, иран, тегеран (город), мохаммад хасан ахунд