https://ria.ru/20250711/bespilotniki-2028479700.html
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 11.07.2025
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили беспилотник в Тарасовском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T05:43:00+03:00
2025-07-11T05:43:00+03:00
2025-07-11T05:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
тарасовский район
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник в Тарасовском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь."Ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Тарасовском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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тарасовский район
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тарасовский район, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Тарасовский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
Слюсарь: силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области