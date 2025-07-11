https://ria.ru/20250711/bespilotniki-2028478322.html

В Липецкой области при падении БПЛА на сельхозпредприятие погиб человек

В Липецкой области при падении БПЛА на сельхозпредприятие погиб человек - РИА Новости, 11.07.2025

В Липецкой области при падении БПЛА на сельхозпредприятие погиб человек

Один человек погиб, еще один пострадал при падении беспилотника на территорию сельхозпредприятия в Липецкой области, сообщает глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T05:09:00+03:00

2025-07-11T05:09:00+03:00

2025-07-11T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при падении беспилотника на территорию сельхозпредприятия в Липецкой области, сообщает глава региона Игорь Артамонов."Сегодня ночью на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района упал беспилотник. В результате возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, ещё один получил ранения", - написал он в своем Telegram-канале.Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия находится глава района, задействованы все оперативные службы, уточнил Артамонов.

https://ria.ru/20250711/vlasti-2028469697.html

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происшествия, липецкая область, игорь артамонов