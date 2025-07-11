https://ria.ru/20250711/belousov-2028611107.html
Белоусов высоко оценил работу группировки войск "Днепр"
Белоусов высоко оценил работу группировки войск "Днепр" - РИА Новости, 11.07.2025
Белоусов высоко оценил работу группировки войск "Днепр"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов высоко оценил достижения и работу группировки войск "Днепр" и пожелал дальнейших успехов военнослужащим, сообщило в пятницу... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:42:00+03:00
2025-07-11T16:42:00+03:00
2025-07-11T16:42:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов высоко оценил достижения и работу группировки войск "Днепр" и пожелал дальнейших успехов военнослужащим, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Глава российского военного ведомства высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки, поблагодарил их за службу и пожелал военнослужащим дальнейших успехов при выполнении поставленных задач", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250711/bpla-2028609276.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов высоко оценил работу группировки войск "Днепр"
Белоусов высоко оценил работу группировки "Днепр" и пожелал успехов военным