https://ria.ru/20250711/belousov-2028611107.html

Белоусов высоко оценил работу группировки войск "Днепр"

Белоусов высоко оценил работу группировки войск "Днепр" - РИА Новости, 11.07.2025

Белоусов высоко оценил работу группировки войск "Днепр"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов высоко оценил достижения и работу группировки войск "Днепр" и пожелал дальнейших успехов военнослужащим, сообщило в пятницу... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:42:00+03:00

2025-07-11T16:42:00+03:00

2025-07-11T16:42:00+03:00

безопасность

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов высоко оценил достижения и работу группировки войск "Днепр" и пожелал дальнейших успехов военнослужащим, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Глава российского военного ведомства высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки, поблагодарил их за службу и пожелал военнослужащим дальнейших успехов при выполнении поставленных задач", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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россия

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, андрей белоусов