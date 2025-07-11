https://ria.ru/20250711/bastrykin-2028477829.html
Глава СК потребовал доклад о ДТП с пятью погибшими в Севастополе
Глава СК потребовал доклад о ДТП с пятью погибшими в Севастополе - РИА Новости, 11.07.2025
Глава СК потребовал доклад о ДТП с пятью погибшими в Севастополе
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T05:00:00+03:00
2025-07-11T05:00:00+03:00
2025-07-11T05:00:00+03:00
происшествия
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севастополь
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александр бастрыкин
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе, сообщает Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации."Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — говорится в публикации.Следственные органы СК по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).ДТП произошло в четверг днем на автодороге Бахчисарай-Севастополь в районе села Верхнесадового. По предварительным данным, в результате столкновения ВАЗ и микроавтобуса Mercedes Sprinter погибли четыре человека, еще двое ранены. Позднее в полиции уточнили, что погибли четыре девушки – пассажирки машины ВАЗ, водитель легкового автомобиля, 18-летняя девушка, была госпитализирована с травмами.
https://ria.ru/20250707/bastrykin-2027624756.html
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происшествия, россия, севастополь, республика крым, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Происшествия, Россия, Севастополь, Республика Крым, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
Глава СК потребовал доклад о ДТП с пятью погибшими в Севастополе
Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу о ДТП в Севастополе