https://ria.ru/20250711/bastrykin-2028477829.html

Глава СК потребовал доклад о ДТП с пятью погибшими в Севастополе

Глава СК потребовал доклад о ДТП с пятью погибшими в Севастополе - РИА Новости, 11.07.2025

Глава СК потребовал доклад о ДТП с пятью погибшими в Севастополе

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T05:00:00+03:00

2025-07-11T05:00:00+03:00

2025-07-11T05:00:00+03:00

происшествия

россия

севастополь

республика крым

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

mercedes

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_0:341:2794:1913_1920x0_80_0_0_f75d03297f8082c6ea7fe5b7ab31ae2c.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе, сообщает Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации."Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — говорится в публикации.Следственные органы СК по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).ДТП произошло в четверг днем на автодороге Бахчисарай-Севастополь в районе села Верхнесадового. По предварительным данным, в результате столкновения ВАЗ и микроавтобуса Mercedes Sprinter погибли четыре человека, еще двое ранены. Позднее в полиции уточнили, что погибли четыре девушки – пассажирки машины ВАЗ, водитель легкового автомобиля, 18-летняя девушка, была госпитализирована с травмами.

https://ria.ru/20250707/bastrykin-2027624756.html

https://ria.ru/20250624/religiya-2025223325.html

россия

севастополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, севастополь, республика крым, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), mercedes