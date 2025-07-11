Рейтинг@Mail.ru
Глава СК потребовал доклад о ДТП с пятью погибшими в Севастополе - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:00 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/bastrykin-2028477829.html
Глава СК потребовал доклад о ДТП с пятью погибшими в Севастополе
Глава СК потребовал доклад о ДТП с пятью погибшими в Севастополе - РИА Новости, 11.07.2025
Глава СК потребовал доклад о ДТП с пятью погибшими в Севастополе
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T05:00:00+03:00
2025-07-11T05:00:00+03:00
происшествия
россия
севастополь
республика крым
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_0:341:2794:1913_1920x0_80_0_0_f75d03297f8082c6ea7fe5b7ab31ae2c.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе, сообщает Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации."Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — говорится в публикации.Следственные органы СК по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).ДТП произошло в четверг днем на автодороге Бахчисарай-Севастополь в районе села Верхнесадового. По предварительным данным, в результате столкновения ВАЗ и микроавтобуса Mercedes Sprinter погибли четыре человека, еще двое ранены. Позднее в полиции уточнили, что погибли четыре девушки – пассажирки машины ВАЗ, водитель легкового автомобиля, 18-летняя девушка, была госпитализирована с травмами.
https://ria.ru/20250707/bastrykin-2027624756.html
https://ria.ru/20250624/religiya-2025223325.html
россия
севастополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_b54d46393c2845d5f482a0fe0b8a5b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, севастополь, республика крым, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Происшествия, Россия, Севастополь, Республика Крым, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
Глава СК потребовал доклад о ДТП с пятью погибшими в Севастополе

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу о ДТП в Севастополе

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе, сообщает Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации.
"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — говорится в публикации.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Бастрыкин попросил возбудить дело против военного судьи
7 июля, 11:46
Следственные органы СК по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
ДТП произошло в четверг днем на автодороге Бахчисарай-Севастополь в районе села Верхнесадового. По предварительным данным, в результате столкновения ВАЗ и микроавтобуса Mercedes Sprinter погибли четыре человека, еще двое ранены. Позднее в полиции уточнили, что погибли четыре девушки – пассажирки машины ВАЗ, водитель легкового автомобиля, 18-летняя девушка, была госпитализирована с травмами.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Бастрыкин обсудил с патриархом Кириллом вопросы миграционной политики
24 июня, 23:36
 
ПроисшествияРоссияСевастопольРеспублика КрымАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Mercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала