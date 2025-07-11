https://ria.ru/20250711/basketbolist-2028650589.html

От славы до забвения: конец карьеры самого высокого баскетболиста в СССР

От славы до забвения: конец карьеры самого высокого баскетболиста в СССР - РИА Новости, 11.07.2025

От славы до забвения: конец карьеры самого высокого баскетболиста в СССР

Он был самым высоким человеком в Советском Союзе, настоящей редкостью и звездой советского баскетбола. До сих пор он остается самым высоким человеком в истории... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:50:00+03:00

2025-07-11T19:50:00+03:00

2025-07-11T19:50:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Он был самым высоким человеком в Советском Союзе, настоящей редкостью и звездой советского баскетбола. До сих пор он остается самым высоким человеком в истории России.Его главным преимуществом были необычные физические данные. Он продолжал расти на протяжении всей жизни и достиг роста 2 метра 45 сантиметров. Этот спортсмен был известен во всем мире не столько своими спортивными достижениями, сколько впечатляющими габаритами. Он считается самым высоким баскетболистом в истории этого вида спорта.Однако этот уникальный рост обернулся для него настоящей трагедией. Именно из-за своих выдающихся размеров он столкнулся с большими трудностями в жизни, и в итоге умер в одиночестве и в нищете.Как обычный мальчик стал великаномАлександр Сизоненко появился на свет 21 марта 1959 года в скромной деревенской семье в Херсонской области. Ничто не предвещало, что этот мальчик войдет в историю как самый высокий человек России. Его отец и братья имели совершенно обычный рост — не выше 180 см, да и сам Саша в младших классах ничем не выделялся среди сверстников.Все изменилось после несчастного случая — падения с велосипеда, которое привело к травме головы. Именно этот момент стал переломным в жизни будущего великана. К 11 годам мальчик достиг роста 170 см, что уже вызывало беспокойство родителей."Одежда переставала ему подходить буквально через несколько недель после покупки, — вспоминала соседка семьи. — Его мать постоянно перешивала вещи".Обращение к врачам принесло страшный диагноз: травма гипофиза, полученная при падении, вызвала серьезные нарушения в работе организма. Медики предприняли отчаянные попытки остановить аномальный рост — юному Александру сделали две сложнейшие операции с трепанацией черепа. Однако эти меры не дали ожидаемого результата. "Кости продолжали расти с пугающей скоростью", — записал в истории болезни лечащий врач.К моменту окончания школы рост Сизоненко составлял уже 218 см. "Когда я входил в класс, все сначала замирали, — рассказывал позже Александр. — Потом начали относиться по-особенному — освобождали от дежурств, реже вызывали к доске".Особенно тяжелым ударом стали прогнозы врачей: специалисты отводили юноше не более 20 лет жизни. "Спорт стал моим спасением, — признавался Сизоненко. — Без баскетбола я бы просто сгинул".После школы Александр поступил на электрика. Судьбоносная встреча произошла в автобусе по пути с практики — он оказался рядом с игроками николаевской баскетбольной команды. "Увидев его, я сразу понял — это уникальный игрок", — вспоминал тренер "Спартака". Уже через три месяца Сизоненко перешел в ленинградский "Спартак" под руководство Владимира Кондрашина. Так начался его профессиональный путь в спорте.Трагический закат карьерыПосле смерти звезды советского баскетбола Александра Белова в 1978 году медицинские комиссии стали значительно строже проверять здоровье спортсменов. Для Сизоненко с его прогрессирующим заболеванием это стало роковым обстоятельством. Владимир Кондрашин, несмотря на все надежды, возлагаемые на уникального игрока, был вынужден расстаться с ним. Однако легендарный тренер не оставил своего подопечного в беде — он лично порекомендовал Александра Генриху Приматову, наставнику куйбышевского "Строителя".Переход в провинциальную команду стал для Сизоненко новым этапом в карьере. В Куйбышеве, ныне Самара, он наконец-то получил возможность проявить себя в полной мере. Благодаря его выдающейся игре "Строитель" совершил невероятный рывок — всего за два года команда пробилась в Высшую лигу советского баскетбола. В этот период Александр достиг пика своей спортивной формы. Он стал бесспорным лидером и ключевым игроком команды, получал одну из самых высоких зарплат в советском баскетболе, был обеспечен двухкомнатной квартирой в престижном районе города и получил приглашение в сборную СССР, но, к сожалению, не смог поехать из-за проблем с оформлением визы.Однако в 1986 году многообещающая карьера внезапно оборвалась. Травма лодыжки, усугубленная неправильным лечением, вызвала цепную реакцию в и без того ослабленном организме. У Александра случился серьезный гормональный сбой, развился сахарный диабет, появилась хроническая астма и начали прогрессировать проблемы с сердечно-сосудистой системой."Тренера интересовал только результат, — с горечью вспоминал позднее Александр. — Когда начались проблемы со здоровьем, меня просто вычеркнули из состава, заменив достойную зарплату жалкой инвалидной пенсией и соответствующей книжкой".Годы забвения и борьба за выживаниеОставшись без средств к существованию, его пенсия составляла мизерные 63 рубля 50 копеек, Сизоненко оказался в отчаянном положении. Несмотря на два высших образования, он категорически отказывался работать, ссылаясь на плохое самочувствие. Александр выживал благодаря помощи соседей и редким подачкам от бывших коллег.В 1988 году женился на студентке Светлане Гуменюк, которая прониклась его трагической судьбой, а в 1994 году стал отцом — родился сын Александр. Однако Сизоненко вскоре потерял семью — жена не выдержала постоянной нищеты и ушла, забрав ребенка.В 1999 году Сизоненко получил шокирующее предложение от немецкого анатомического института — за значительное вознаграждение передать свое тело после смерти для научной коллекции."Ни за какие деньги я не соглашусь стать музейным экспонатом!" — с достоинством ответил он.Последние годы жизни самый высокий человек России провел в коммунальной квартире Санкт-Петербурга, которую ему выделили городские власти. 5 января 2012 года, в возрасте 52 лет, Александр Сизоненко тихо ушел из жизни во сне, навсегда оставшись в истории как человек, которого система сначала использовала, а затем безжалостно выбросила, когда он перестал быть полезным. Его трагическая судьба — это горький урок о том, как общество относится к тем, кто отличается от большинства.

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60