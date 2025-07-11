https://ria.ru/20250711/avtomaty-2028609926.html
Командующий "Днепра" доложил Белоусову об апробации автоматов АК-12к
Командующий "Днепра" доложил Белоусову об апробации автоматов АК-12к - РИА Новости, 11.07.2025
Командующий "Днепра" доложил Белоусову об апробации автоматов АК-12к
Командующий группировкой "Днепр" Михаил Теплинский доложил главе Минобороны РФ Андрею Белоусову о ходе апробации автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:37:00+03:00
2025-07-11T16:37:00+03:00
2025-07-11T16:37:00+03:00
безопасность
андрей белоусов
михаил теплинский
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984704137_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_548589fa46f51a9c10832f4546366e06.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Командующий группировкой "Днепр" Михаил Теплинский доложил главе Минобороны РФ Андрею Белоусову о ходе апробации автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20, разработанных с учетом рекомендаций от военнослужащих на СВО, сообщили в российском военном ведомстве.Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск "Днепр" в зоне проведения спецоперации. "Командующий группировкой доложил Андрею Белоусову о ходе апробации подразделениями группировки партии автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20 калибра 5.45 миллиметра, разработанных концерном "Калашников" с учетом рекомендаций от военнослужащих на СВО. Улучшенные боевые характеристики современного стрелкового оружия особенно эффективно показали себя в ходе ведения штурмовых действий ввиду их эргономичности, повышенной точности, кучности стрельбы и надежности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984704137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0fac2a9037ecad236d7f59b5742cc3dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, андрей белоусов, михаил теплинский, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Андрей Белоусов, Михаил Теплинский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Командующий "Днепра" доложил Белоусову об апробации автоматов АК-12к
Командующий "Днепра" доложил Белоусову об апробации АК-12к и РПЛ-20