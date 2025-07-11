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Командующий "Днепра" доложил Белоусову об апробации автоматов АК-12к - РИА Новости, 11.07.2025
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16:37 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/avtomaty-2028609926.html
Командующий "Днепра" доложил Белоусову об апробации автоматов АК-12к
Командующий "Днепра" доложил Белоусову об апробации автоматов АК-12к - РИА Новости, 11.07.2025
Командующий "Днепра" доложил Белоусову об апробации автоматов АК-12к
Командующий группировкой "Днепр" Михаил Теплинский доложил главе Минобороны РФ Андрею Белоусову о ходе апробации автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:37:00+03:00
2025-07-11T16:37:00+03:00
безопасность
андрей белоусов
михаил теплинский
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Командующий группировкой "Днепр" Михаил Теплинский доложил главе Минобороны РФ Андрею Белоусову о ходе апробации автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20, разработанных с учетом рекомендаций от военнослужащих на СВО, сообщили в российском военном ведомстве.Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск "Днепр" в зоне проведения спецоперации. "Командующий группировкой доложил Андрею Белоусову о ходе апробации подразделениями группировки партии автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20 калибра 5.45 миллиметра, разработанных концерном "Калашников" с учетом рекомендаций от военнослужащих на СВО. Улучшенные боевые характеристики современного стрелкового оружия особенно эффективно показали себя в ходе ведения штурмовых действий ввиду их эргономичности, повышенной точности, кучности стрельбы и надежности", - говорится в сообщении.
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безопасность, андрей белоусов, михаил теплинский, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Андрей Белоусов, Михаил Теплинский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Командующий "Днепра" доложил Белоусову об апробации автоматов АК-12к

Командующий "Днепра" доложил Белоусову об апробации АК-12к и РПЛ-20

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАвтоматы Калашникова
Автоматы Калашникова - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Командующий группировкой "Днепр" Михаил Теплинский доложил главе Минобороны РФ Андрею Белоусову о ходе апробации автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20, разработанных с учетом рекомендаций от военнослужащих на СВО, сообщили в российском военном ведомстве.
Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск "Днепр" в зоне проведения спецоперации.
"Командующий группировкой доложил Андрею Белоусову о ходе апробации подразделениями группировки партии автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20 калибра 5.45 миллиметра, разработанных концерном "Калашников" с учетом рекомендаций от военнослужащих на СВО. Улучшенные боевые характеристики современного стрелкового оружия особенно эффективно показали себя в ходе ведения штурмовых действий ввиду их эргономичности, повышенной точности, кучности стрельбы и надежности", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2025
10 июля, 16:25
 
БезопасностьАндрей БелоусовМихаил ТеплинскийМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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