https://ria.ru/20250711/avtomaty-2028609926.html

Командующий "Днепра" доложил Белоусову об апробации автоматов АК-12к

Командующий "Днепра" доложил Белоусову об апробации автоматов АК-12к - РИА Новости, 11.07.2025

Командующий "Днепра" доложил Белоусову об апробации автоматов АК-12к

Командующий группировкой "Днепр" Михаил Теплинский доложил главе Минобороны РФ Андрею Белоусову о ходе апробации автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:37:00+03:00

2025-07-11T16:37:00+03:00

2025-07-11T16:37:00+03:00

безопасность

андрей белоусов

михаил теплинский

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Командующий группировкой "Днепр" Михаил Теплинский доложил главе Минобороны РФ Андрею Белоусову о ходе апробации автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20, разработанных с учетом рекомендаций от военнослужащих на СВО, сообщили в российском военном ведомстве.Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск "Днепр" в зоне проведения спецоперации. "Командующий группировкой доложил Андрею Белоусову о ходе апробации подразделениями группировки партии автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20 калибра 5.45 миллиметра, разработанных концерном "Калашников" с учетом рекомендаций от военнослужащих на СВО. Улучшенные боевые характеристики современного стрелкового оружия особенно эффективно показали себя в ходе ведения штурмовых действий ввиду их эргономичности, повышенной точности, кучности стрельбы и надежности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, андрей белоусов, михаил теплинский, министерство обороны рф (минобороны рф)