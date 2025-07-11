https://ria.ru/20250711/ataka-2028508246.html

В Ленинградской области отменили воздушную опасность

В Ленинградской области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 11.07.2025

В Ленинградской области отменили воздушную опасность

Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:39:00+03:00

2025-07-11T10:39:00+03:00

2025-07-11T10:39:00+03:00

ленинградская область

александр дрозденко

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко. Утром в пятницу в Ленинградской области была объявлена опасность атаки БПЛА. "Режим воздушной опасности снят на всей территории Ленинградской области", - написал губернатор в Telegram-канале. Опасность продлилась чуть более двух часов.

https://ria.ru/20250707/lenoblast-2027625830.html

ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко