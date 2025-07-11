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В Ленинградской области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 11.07.2025
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10:39 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/ataka-2028508246.html
В Ленинградской области отменили воздушную опасность
В Ленинградской области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 11.07.2025
В Ленинградской области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:39:00+03:00
2025-07-11T10:39:00+03:00
ленинградская область
александр дрозденко
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко. Утром в пятницу в Ленинградской области была объявлена опасность атаки БПЛА. "Режим воздушной опасности снят на всей территории Ленинградской области", - написал губернатор в Telegram-канале. Опасность продлилась чуть более двух часов.
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ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области отменили воздушную опасность

В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.
Утром в пятницу в Ленинградской области была объявлена опасность атаки БПЛА.
"Режим воздушной опасности снят на всей территории Ленинградской области", - написал губернатор в Telegram-канале.
Опасность продлилась чуть более двух часов.
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Ленинградской области усилили меры безопасности из-за угрозы БПЛА
7 июля, 11:52
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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