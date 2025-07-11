https://ria.ru/20250711/armeniya-2028621813.html

В Ереване вручили медаль "Горячее сердце" 14-летнему Арену Назаряну

В Ереване вручили медаль "Горячее сердце" 14-летнему Арену Назаряну - РИА Новости, 11.07.2025

В Ереване вручили медаль "Горячее сердце" 14-летнему Арену Назаряну

В Русском доме в Ереване вручили медаль "Горячее сердце" 14-летнему Арену Назаряну, который осенью 2023 года сел за руль автомобиля и вывез семью в Армению из... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:18:00+03:00

2025-07-11T17:18:00+03:00

2025-07-11T17:18:00+03:00

в мире

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азербайджан

ильхам алиев

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 11 июл - РИА Новости. В Русском доме в Ереване вручили медаль "Горячее сердце" 14-летнему Арену Назаряну, который осенью 2023 года сел за руль автомобиля и вывез семью в Армению из Нагорного Карабаха. "Арен Назарян совершил поступок, который признали все. Тогда надо было срочно выезжать из Карабаха: одну машину повел отец, и некому было сесть за руль второго автомобиля. Тогда Арен сказал: "Я поведу". Сидя, он не доставал до педалей, и стоя за рулем, Арен 40 часов вел машину по горной дороге из Степанакерта до Гориса. В Русском Доме ему вручили заслуженную награду — медаль "Горячее сердце" Всероссийской общественно-государственной инициативы, которая отмечает подростков, чьи поступки — пример мужества и силы духа", - сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в армянской столице. Учредителями награды выступили Фонд социально-культурных инициатив, Минпросвещения РФ, Минобрнауки, российские МЧС, МВД, Минобороны, Следственный комитет, Россотрудничество, детский омбудсмен при президенте РФ. Арена поздравили руководитель представительства Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов и со-директор Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования Алексей Бутырский. "Арен — яркий пример того, что мужество может жить в самом юном сердце. Это поступок, которым мы будем гордиться долго. Спасибо родителям, бабушке и дедушке, которые воспитали настоящего героя", - отметил Бутырский. "Тогда мы тоже были в Горисе, развозили гуманитарную помощь. Я знаю эту дорогу. 100 километров пробки. И мальчик, которому не было видно дороги за рулем, ведет машину двое суток. Он проявил настоящий армянский характер — характер горца", - добавил Фефилов. Представитель Армянской апостольской церкви отец Шмавон подарил мальчику томик Григора Нарекаци и благословил. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

https://ria.ru/20250704/azerbaydzhan-2027255416.html

https://ria.ru/20250401/izvinenie-2008567728.html

армения

нагорный карабах

азербайджан

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в мире, армения, нагорный карабах, азербайджан, ильхам алиев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), армянская апостольская церковь