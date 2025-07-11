Во Франции объяснили гонения властей на ААЦ паникой режима Пашиняна
Абрамян: гонения властей Армении на церковь показывают панику режима Пашиняна
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Преследование властями Армении Армянской апостольской церкви и вступившегося за нее бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна свидетельствует о панике режима премьера Никола Пашиняна, заявил в интервью РИА Новости предприниматель, член армянской диаспоры во Франции Мишель Абрамян.
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"Эти гонения (на Самвела Карапетяна и духовенство – ред.) свидетельствуют о том, что режим премьер-министра Пашиняна в панике. Пашинян оказался в затруднительном положении", – сказал собеседник агентства.
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По мнению Абрамяна, Пашинян пришел к власти на волне спланированной бархатной революции, которую поддержал Запад с его ценностями, такими как верховенство права и абсолютная свобода – "всей той громоздкой риторикой, которую мы знаем". Однако все это было разрушено, а сам Пашинян в затруднительном положении из-за разрыва отношений с Россией на фоне союза с Западом, отмечает предприниматель.
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"Теперь Пашинян находится в противоречии с армянским народом, который говорит ему: "Хватит! Нам больше нечего отдавать, куда мы идём?" И вот теперь нападает на саму основу армянской идентичности, на тех, кто остаётся оплотом защиты этой идентичности, то есть на церковь", – добавил Абрамян.
Как он отметил, Карапетян настоящий патриот. Среди заслуг мецената, в частности, помощь в возрождении электроэнергии в Армении. Кроме того, Карапетян выступил в поддержку Церкви, будучи ее верным последователем.
"По моему мнению, Пашиняну необходимо уйти из власти. Единственное жизнеспособное решение для Армении – это смена премьер-министра... Зло совершено, Пашинян зашёл слишком далеко. Эти подлые нападки на Церковь, это стремление свести на нет и заставить замолчать любую оппозицию обрекают его в конечном счёте", – считает Абрамян.
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Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.