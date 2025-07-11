https://ria.ru/20250711/armenija-2028694291.html

Во Франции объяснили гонения властей на ААЦ паникой режима Пашиняна

Во Франции объяснили гонения властей на ААЦ паникой режима Пашиняна - РИА Новости, 11.07.2025

Во Франции объяснили гонения властей на ААЦ паникой режима Пашиняна

Преследование властями Армении Армянской апостольской церкви и вступившегося за нее бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна свидетельствует о панике режима... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T22:25:00+03:00

2025-07-11T22:25:00+03:00

2025-07-11T22:25:00+03:00

религия

армения

франция

россия

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Преследование властями Армении Армянской апостольской церкви и вступившегося за нее бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна свидетельствует о панике режима премьера Никола Пашиняна, заявил в интервью РИА Новости предприниматель, член армянской диаспоры во Франции Мишель Абрамян. "Эти гонения (на Самвела Карапетяна и духовенство – ред.) свидетельствуют о том, что режим премьер-министра Пашиняна в панике. Пашинян оказался в затруднительном положении", – сказал собеседник агентства. По мнению Абрамяна, Пашинян пришел к власти на волне спланированной бархатной революции, которую поддержал Запад с его ценностями, такими как верховенство права и абсолютная свобода – "всей той громоздкой риторикой, которую мы знаем". Однако все это было разрушено, а сам Пашинян в затруднительном положении из-за разрыва отношений с Россией на фоне союза с Западом, отмечает предприниматель. "Теперь Пашинян находится в противоречии с армянским народом, который говорит ему: "Хватит! Нам больше нечего отдавать, куда мы идём?" И вот теперь нападает на саму основу армянской идентичности, на тех, кто остаётся оплотом защиты этой идентичности, то есть на церковь", – добавил Абрамян. Как он отметил, Карапетян настоящий патриот. Среди заслуг мецената, в частности, помощь в возрождении электроэнергии в Армении. Кроме того, Карапетян выступил в поддержку Церкви, будучи ее верным последователем. "По моему мнению, Пашиняну необходимо уйти из власти. Единственное жизнеспособное решение для Армении – это смена премьер-министра... Зло совершено, Пашинян зашёл слишком далеко. Эти подлые нападки на Церковь, это стремление свести на нет и заставить замолчать любую оппозицию обрекают его в конечном счёте", – считает Абрамян. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20250627/armeniya-2025838842.html

https://ria.ru/20250711/katolikos-2028653377.html

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Наталья Макарова

армения, франция, россия, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении