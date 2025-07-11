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Анохин: представительство "Движения первых" на Смоленщине будет расширено - РИА Новости, 11.07.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
00:00 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/anokhin-2028464045.html
Анохин: представительство "Движения первых" на Смоленщине будет расширено
Анохин: представительство "Движения первых" на Смоленщине будет расширено - РИА Новости, 11.07.2025
Анохин: представительство "Движения первых" на Смоленщине будет расширено
Правительство Смоленской области продолжит сотрудничество с "Движением первых" с тем, чтобы расширить его представительство в регионе, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T00:00:00+03:00
2025-07-11T00:00:00+03:00
смоленская область
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смоленская область
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василий анохин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство Смоленской области продолжит сотрудничество с "Движением первых" с тем, чтобы расширить его представительство в регионе, сообщил губернатор области Василий Анохин. Анохин вместе с председателем правления всероссийской организации, Героем России Артуром Орловым принял участие в заседании Координационного совета "Движения первых" которое прошло в рамках летнего слета семейного сообщества "Родные-Любимые". Все мероприятия слета, организованного "Движением первых" при поддержке правительства области, посвящены мерам поддержки семей. "Обсудили планы работы регионального отделения на текущий и следующий год. Правительство области продолжит сотрудничество с "Движением первых", чтобы расширить его представительство не только в Смоленске, но и в муниципалитетах. Привлечение активных и юных смолян к участию в региональных и федеральных проектах несомненно правильное и важное дело. Уверен, это поможет им получить дополнительные знания и навыки, раскрыть их таланты и определиться в выборе будущей профессии", - написал Анохин в своем телеграм-канале. После Координационного совета участники заседания встретились с участниками слета "Родные-Любимые" в Демидовском округе. "Это уникальная площадка, объединяющая ребят и их родителей из различных уголков России. С 7 по 22 июля в Национальном парке пройдут три смены палаточного лагеря. Всего за месяц здесь побывают более 1300 детей и взрослых из 57 регионов страны. Самому младшему участнику 9 месяцев, старшему – 70 лет. Для них будут проходить лекции, мастер-классы, викторины и спортивные соревнования", - рассказал губернатор. В ходе встреч достигнута договоренность проводить такие слеты "Движения первых" ежегодно.
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россия, смоленская область, смоленск, василий анохин
Смоленская область, Россия, Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин
Анохин: представительство "Движения первых" на Смоленщине будет расширено

Семейные слеты "Движения первых" будут проходить на Смоленщине ежегодно

© РИА Новости / Олег Минеев | Перейти в медиабанкГорода России. Смоленск
Города России. Смоленск - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Олег Минеев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство Смоленской области продолжит сотрудничество с "Движением первых" с тем, чтобы расширить его представительство в регионе, сообщил губернатор области Василий Анохин.
Анохин вместе с председателем правления всероссийской организации, Героем России Артуром Орловым принял участие в заседании Координационного совета "Движения первых" которое прошло в рамках летнего слета семейного сообщества "Родные-Любимые". Все мероприятия слета, организованного "Движением первых" при поддержке правительства области, посвящены мерам поддержки семей.
"Обсудили планы работы регионального отделения на текущий и следующий год. Правительство области продолжит сотрудничество с "Движением первых", чтобы расширить его представительство не только в Смоленске, но и в муниципалитетах. Привлечение активных и юных смолян к участию в региональных и федеральных проектах несомненно правильное и важное дело. Уверен, это поможет им получить дополнительные знания и навыки, раскрыть их таланты и определиться в выборе будущей профессии", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
После Координационного совета участники заседания встретились с участниками слета "Родные-Любимые" в Демидовском округе.
"Это уникальная площадка, объединяющая ребят и их родителей из различных уголков России. С 7 по 22 июля в Национальном парке пройдут три смены палаточного лагеря. Всего за месяц здесь побывают более 1300 детей и взрослых из 57 регионов страны. Самому младшему участнику 9 месяцев, старшему – 70 лет. Для них будут проходить лекции, мастер-классы, викторины и спортивные соревнования", - рассказал губернатор.
В ходе встреч достигнута договоренность проводить такие слеты "Движения первых" ежегодно.
 
Смоленская областьРоссияСмоленская областьСмоленскВасилий Анохин
 
 
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