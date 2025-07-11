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Сенатор назвал удар ВСУ по пятиэтажке в Алешках фирменным почерком врага - РИА Новости, 11.07.2025
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22:05 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/aleshki-2028691417.html
Сенатор назвал удар ВСУ по пятиэтажке в Алешках фирменным почерком врага
Сенатор назвал удар ВСУ по пятиэтажке в Алешках фирменным почерком врага - РИА Новости, 11.07.2025
Сенатор назвал удар ВСУ по пятиэтажке в Алешках фирменным почерком врага
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал удар ВСУ по пятиэтажке в херсонском городе Алешки фирменным почерком врага. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T22:05:00+03:00
2025-07-11T22:05:00+03:00
жилье
херсонская область
игорь кастюкевич
владимир сальдо
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал удар ВСУ по пятиэтажке в херсонском городе Алешки фирменным почерком врага. Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что пятиэтажный дом в Алешках рухнула из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся люди. В свою очередь, пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко добавил, что дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей. "Алешки. Авиаудар. Двухподъездная пятиэтажка "сложилась". Ударить в пятницу вечером по жилому дому - это, к сожалению, уже фирменный почерк врага. Как и не дать вытащить людей из-под завалов", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале. По его словам, страна-террорист и ее спонсоры поощряют геноцид гражданского населения Херсонщины, преследование врачей скорой и коммунальных служб дронами, ракетные удары по больницам и школам.
https://ria.ru/20250711/belgorod-2028662836.html
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жилье, херсонская область , игорь кастюкевич, владимир сальдо, вооруженные силы украины, в мире
Жилье, Херсонская область , Игорь Кастюкевич, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, В мире
Сенатор назвал удар ВСУ по пятиэтажке в Алешках фирменным почерком врага

Сенатор Кастюкевич назвал удар ВСУ по пятиэтажке в Алешках почерком врага

© Владимир Сальдо/TelegramОбрушившийся жилой дом в Алешках
Обрушившийся жилой дом в Алешках - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Владимир Сальдо/Telegram
Обрушившийся жилой дом в Алешках. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал удар ВСУ по пятиэтажке в херсонском городе Алешки фирменным почерком врага.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что пятиэтажный дом в Алешках рухнула из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся люди. В свою очередь, пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко добавил, что дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей.
"Алешки. Авиаудар. Двухподъездная пятиэтажка "сложилась". Ударить в пятницу вечером по жилому дому - это, к сожалению, уже фирменный почерк врага. Как и не дать вытащить людей из-под завалов", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале.
По его словам, страна-террорист и ее спонсоры поощряют геноцид гражданского населения Херсонщины, преследование врачей скорой и коммунальных служб дронами, ракетные удары по больницам и школам.
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ЖильеХерсонская областьИгорь КастюкевичВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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