https://ria.ru/20250711/aleshki-2028691417.html

Сенатор назвал удар ВСУ по пятиэтажке в Алешках фирменным почерком врага

Сенатор назвал удар ВСУ по пятиэтажке в Алешках фирменным почерком врага - РИА Новости, 11.07.2025

Сенатор назвал удар ВСУ по пятиэтажке в Алешках фирменным почерком врага

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал удар ВСУ по пятиэтажке в херсонском городе Алешки фирменным почерком врага. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T22:05:00+03:00

2025-07-11T22:05:00+03:00

2025-07-11T22:05:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал удар ВСУ по пятиэтажке в херсонском городе Алешки фирменным почерком врага. Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что пятиэтажный дом в Алешках рухнула из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся люди. В свою очередь, пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко добавил, что дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей. "Алешки. Авиаудар. Двухподъездная пятиэтажка "сложилась". Ударить в пятницу вечером по жилому дому - это, к сожалению, уже фирменный почерк врага. Как и не дать вытащить людей из-под завалов", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале. По его словам, страна-террорист и ее спонсоры поощряют геноцид гражданского населения Херсонщины, преследование врачей скорой и коммунальных служб дронами, ракетные удары по больницам и школам.

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жилье, херсонская область , игорь кастюкевич, владимир сальдо, вооруженные силы украины, в мире