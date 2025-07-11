https://ria.ru/20250711/aeroflot-2028522769.html

Перевозки пассажиров группой "Аэрофлот" в I полугодии выросли на 2%

Перевозки пассажиров группой "Аэрофлот" в I полугодии выросли на 2% - РИА Новости, 11.07.2025

Перевозки пассажиров группой "Аэрофлот" в I полугодии выросли на 2%

Перевозки пассажиров группой "Аэрофлот" в первом полугодии 2025 года выросли на 2% - до 25,9 миллиона человек, в июне выросли на 1,4% - до 5,3 миллиона человек, РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:36:00+03:00

2025-07-11T11:36:00+03:00

2025-07-11T11:36:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Перевозки пассажиров группой "Аэрофлот" в первом полугодии 2025 года выросли на 2% - до 25,9 миллиона человек, в июне выросли на 1,4% - до 5,3 миллиона человек, сообщила компания. В отчете указывается, что перевозки пассажиров в первом полугодии выросли на 2% - с 25,4 миллиона человек до 25,9 миллиона человек. "Ключевые результаты июня 2025 года. Пассажиропоток увеличился на 1,4% по сравнению с июнем 2024 года и составил 5,3 миллиона пассажиров", - сообщила компания. "Ключевые результаты второго квартала 2025 года. По итогам второго квартала перевезено 14,3 миллиона пассажиров, на 3,0% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - также добавляется в сообщении.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60