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Россия поможет Абхазии медицинскими специалистами - РИА Новости, 11.07.2025
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20:34 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/abkhaziya-2028680021.html
Россия поможет Абхазии медицинскими специалистами
Россия поможет Абхазии медицинскими специалистами - РИА Новости, 11.07.2025
Россия поможет Абхазии медицинскими специалистами
Россия поможет Абхазии медицинскими специалистами в сезоны повышенной нагрузки на медучреждения страны, сообщил первый замруководителя администрации президента... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:34:00+03:00
2025-07-11T20:34:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
абхазия
сергей кириенко
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия поможет Абхазии медицинскими специалистами в сезоны повышенной нагрузки на медучреждения страны, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что в Абхазии существует сезонный рост нагрузки на врачей, растет число пациентов. &quot;Президент России (Владимир Путин - ред.) подписал отдельное распоряжение, позволяющее Минздраву России отправлять врачей в сезон сюда на временной основе. Поэтому у нас сейчас семь российских специалистов, это всегда узконаправленные специалисты, реаниматологи, детские врачи, травматологи, то есть то, что связано с наиболее характерными травмами и заболеваниями в летний период. По всем районам такие врачи у нас уже предоставлены, если потребуются, будут предоставлены дополнительно&quot;, - сказал Кириенко журналистам, видеозапись размещена в Telegram-канале Sputnik Абхазия.По его словам, часть врачей из России даже решила остаться в Абхазии после того, как они были туда направлены. "Каждый раз, когда приезжаешь и смотришь на красоту абхазской земли, их можно понять, самому уезжать не хочется", - отметил Кириенко.
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общество, здоровье - общество, россия, абхазия, сергей кириенко, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Абхазия, Сергей Кириенко, Владимир Путин
Россия поможет Абхазии медицинскими специалистами

Кириенко: Россия поможет Абхазии медспециалистами в сезон повышенной нагрузки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦеремония вручения карет скорой медицинской помощи в Сухуме
Церемония вручения карет скорой медицинской помощи в Сухуме - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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Церемония вручения карет скорой медицинской помощи в Сухуме. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия поможет Абхазии медицинскими специалистами в сезоны повышенной нагрузки на медучреждения страны, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Он отметил, что в Абхазии существует сезонный рост нагрузки на врачей, растет число пациентов.
«

"Президент России (Владимир Путин - ред.) подписал отдельное распоряжение, позволяющее Минздраву России отправлять врачей в сезон сюда на временной основе. Поэтому у нас сейчас семь российских специалистов, это всегда узконаправленные специалисты, реаниматологи, детские врачи, травматологи, то есть то, что связано с наиболее характерными травмами и заболеваниями в летний период. По всем районам такие врачи у нас уже предоставлены, если потребуются, будут предоставлены дополнительно", - сказал Кириенко журналистам, видеозапись размещена в Telegram-канале Sputnik Абхазия.

По его словам, часть врачей из России даже решила остаться в Абхазии после того, как они были туда направлены.
"Каждый раз, когда приезжаешь и смотришь на красоту абхазской земли, их можно понять, самому уезжать не хочется", - отметил Кириенко.
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