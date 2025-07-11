Россия поможет Абхазии медицинскими специалистами
Кириенко: Россия поможет Абхазии медспециалистами в сезон повышенной нагрузки
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦеремония вручения карет скорой медицинской помощи в Сухуме
Церемония вручения карет скорой медицинской помощи в Сухуме. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия поможет Абхазии медицинскими специалистами в сезоны повышенной нагрузки на медучреждения страны, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Он отметил, что в Абхазии существует сезонный рост нагрузки на врачей, растет число пациентов.
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"Президент России (Владимир Путин - ред.) подписал отдельное распоряжение, позволяющее Минздраву России отправлять врачей в сезон сюда на временной основе. Поэтому у нас сейчас семь российских специалистов, это всегда узконаправленные специалисты, реаниматологи, детские врачи, травматологи, то есть то, что связано с наиболее характерными травмами и заболеваниями в летний период. По всем районам такие врачи у нас уже предоставлены, если потребуются, будут предоставлены дополнительно", - сказал Кириенко журналистам, видеозапись размещена в Telegram-канале Sputnik Абхазия.
По его словам, часть врачей из России даже решила остаться в Абхазии после того, как они были туда направлены.
"Каждый раз, когда приезжаешь и смотришь на красоту абхазской земли, их можно понять, самому уезжать не хочется", - отметил Кириенко.
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