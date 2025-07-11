https://ria.ru/20250711/abkhaziya-2028680021.html

Россия поможет Абхазии медицинскими специалистами

Россия поможет Абхазии медицинскими специалистами - РИА Новости, 11.07.2025

Россия поможет Абхазии медицинскими специалистами

Россия поможет Абхазии медицинскими специалистами в сезоны повышенной нагрузки на медучреждения страны, сообщил первый замруководителя администрации президента... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T20:34:00+03:00

2025-07-11T20:34:00+03:00

2025-07-11T20:34:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

абхазия

сергей кириенко

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия поможет Абхазии медицинскими специалистами в сезоны повышенной нагрузки на медучреждения страны, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что в Абхазии существует сезонный рост нагрузки на врачей, растет число пациентов. "Президент России (Владимир Путин - ред.) подписал отдельное распоряжение, позволяющее Минздраву России отправлять врачей в сезон сюда на временной основе. Поэтому у нас сейчас семь российских специалистов, это всегда узконаправленные специалисты, реаниматологи, детские врачи, травматологи, то есть то, что связано с наиболее характерными травмами и заболеваниями в летний период. По всем районам такие врачи у нас уже предоставлены, если потребуются, будут предоставлены дополнительно", - сказал Кириенко журналистам, видеозапись размещена в Telegram-канале Sputnik Абхазия.По его словам, часть врачей из России даже решила остаться в Абхазии после того, как они были туда направлены. "Каждый раз, когда приезжаешь и смотришь на красоту абхазской земли, их можно понять, самому уезжать не хочется", - отметил Кириенко.

https://ria.ru/20250201/abkhaziya-1996816508.html

россия

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, абхазия, сергей кириенко, владимир путин