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Антицерковная кампания бьет по авторитету Армении, заявил католикос ААЦ - РИА Новости, 11.07.2025
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17:49 11.07.2025 (обновлено: 18:03 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/aats-2028641445.html
Антицерковная кампания бьет по авторитету Армении, заявил католикос ААЦ
Антицерковная кампания бьет по авторитету Армении, заявил католикос ААЦ - РИА Новости, 11.07.2025
Антицерковная кампания бьет по авторитету Армении, заявил католикос ААЦ
Антицерковная кампания властей Армении угрожает независимой государственности и единству народа, заявил в пятницу католикос всех армян Гарегин II, выступая... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:49:00+03:00
2025-07-11T18:03:00+03:00
в мире
армения
гарегин ii
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
ереван
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ЕРЕВАН, 11 июл - РИА Новости. Антицерковная кампания властей Армении угрожает независимой государственности и единству народа, заявил в пятницу католикос всех армян Гарегин II, выступая перед собранием священников в духовном центре Армянской апостольской церкви - Эчмиадзине."Мы глубоко обеспокоены тем, что вместо того, чтобы объединить всех армян и устранить раскол в обществе, власти Армении продолжают вести антицерковную кампанию. Как бы они ни пытались представить антицерковные шаги как действия, направленные против отдельных священнослужителей, тем не менее, очевидно, что они носят системный характер, а сама церковь является объектом нападок. Антицерковная кампания представляет серьезную угрозу нашей независимой государственности, единству нашего народа, наносит удар по авторитету страны и Армянской Церкви", - цитирует слова католикоса пресс-канцелярия Эчмиадзина.Католикос добавил, что в ААЦ здравый смысл, братский дух и единство имеют первостепенное значение, поскольку они выковывались веками и черпают силу из многовековой истории и опыта."С этим высоким сознанием служители нашей святой церкви встречали и продолжают встречать испытания...Армянская Церковь не может молчать и оставаться равнодушной к угрозам национальной идентичности и безопасности Родины, искажению истории, игнорировать интересы нашего государства и народа, не может не говорить о нарушенных правах армян Арцаха (армянское название Карабаха - ред.) и несправедливостях, совершаемых в отношении наших армян, незаконно содержащихся в плену в Баку", - заявил Гарегин II.Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250709/armeniya-2028061351.html
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в мире, армения, гарегин ii, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, ереван
В мире, Армения, Гарегин II, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Ереван
Антицерковная кампания бьет по авторитету Армении, заявил католикос ААЦ

Католикос ААЦ: действия правительства Армении наносит удар по авторитету церкви

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 11 июл - РИА Новости. Антицерковная кампания властей Армении угрожает независимой государственности и единству народа, заявил в пятницу католикос всех армян Гарегин II, выступая перед собранием священников в духовном центре Армянской апостольской церкви - Эчмиадзине.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что вместо того, чтобы объединить всех армян и устранить раскол в обществе, власти Армении продолжают вести антицерковную кампанию. Как бы они ни пытались представить антицерковные шаги как действия, направленные против отдельных священнослужителей, тем не менее, очевидно, что они носят системный характер, а сама церковь является объектом нападок. Антицерковная кампания представляет серьезную угрозу нашей независимой государственности, единству нашего народа, наносит удар по авторитету страны и Армянской Церкви", - цитирует слова католикоса пресс-канцелярия Эчмиадзина.
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Католикос добавил, что в ААЦ здравый смысл, братский дух и единство имеют первостепенное значение, поскольку они выковывались веками и черпают силу из многовековой истории и опыта.
"С этим высоким сознанием служители нашей святой церкви встречали и продолжают встречать испытания...Армянская Церковь не может молчать и оставаться равнодушной к угрозам национальной идентичности и безопасности Родины, искажению истории, игнорировать интересы нашего государства и народа, не может не говорить о нарушенных правах армян Арцаха (армянское название Карабаха - ред.) и несправедливостях, совершаемых в отношении наших армян, незаконно содержащихся в плену в Баку", - заявил Гарегин II.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреАрменияГарегин IIНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьЕреван
 
 
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