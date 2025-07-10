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Жалобу фигуранта дела о преступной группе вернули в суд первой инстанции - РИА Новости, 10.07.2025
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14:36 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/zhaloba-2028364821.html
Жалобу фигуранта дела о преступной группе вернули в суд первой инстанции
Жалобу фигуранта дела о преступной группе вернули в суд первой инстанции - РИА Новости, 10.07.2025
Жалобу фигуранта дела о преступной группе вернули в суд первой инстанции
Апелляционную жалобу на арест одного из фигурантов дела о преступной группе в Екатеринбурге, Акифа Сафарова, вернули в суд первой инстанции, сообщила... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:36:00+03:00
2025-07-10T14:36:00+03:00
россия
екатеринбург
урал
следственный комитет россии (ск рф)
свердловский областной суд
мария захарова
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Апелляционную жалобу на арест одного из фигурантов дела о преступной группе в Екатеринбурге, Акифа Сафарова, вернули в суд первой инстанции, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. "Проверяя материалы дела, Свердловский областной суд выявил обстоятельства, мешающие его рассмотрению в апелляционной инстанции. Судебный материал снят с апелляционного рассмотрения и возвращен в Ленинский районный суд Екатеринбурга", – говорится в сообщении. В пресс-службе облсуда РИА Новости пояснили, что "это процессуальные моменты". Там добавили, что в пятницу будут рассмотрены жалобы на арест Бакира Сафарова, Шахина Лалаева и Ахлимана Гянджиева. В четверг инстанция оставила в силе арест Аяза Сафарова. Как ранее уточняли агентству в объединенной пресс-службе судов региона, меру пресечения в виде ареста до 19 июля обжаловали защитники семи из восьми фигурантов дела, всем вменяют пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, обвиняемые, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
https://ria.ru/20250707/sud-2027784030.html
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россия, екатеринбург, урал, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд, мария захарова, происшествия
Россия, Екатеринбург, Урал, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловский областной суд, Мария Захарова, Происшествия
Жалобу фигуранта дела о преступной группе вернули в суд первой инстанции

Жалоба фигуранта дела о преступной группе на Урале возвращена в районный суд

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Апелляционную жалобу на арест одного из фигурантов дела о преступной группе в Екатеринбурге, Акифа Сафарова, вернули в суд первой инстанции, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
"Проверяя материалы дела, Свердловский областной суд выявил обстоятельства, мешающие его рассмотрению в апелляционной инстанции. Судебный материал снят с апелляционного рассмотрения и возвращен в Ленинский районный суд Екатеринбурга", – говорится в сообщении.
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В пресс-службе облсуда РИА Новости пояснили, что "это процессуальные моменты". Там добавили, что в пятницу будут рассмотрены жалобы на арест Бакира Сафарова, Шахина Лалаева и Ахлимана Гянджиева. В четверг инстанция оставила в силе арест Аяза Сафарова.
Как ранее уточняли агентству в объединенной пресс-службе судов региона, меру пресечения в виде ареста до 19 июля обжаловали защитники семи из восьми фигурантов дела, всем вменяют пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".
Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, обвиняемые, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах.
Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
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