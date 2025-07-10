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На Камчатке увеличили заработную плату ветеринарам - РИА Новости, 10.07.2025
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08:51 10.07.2025 (обновлено: 09:09 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/zarplata-2028272858.html
На Камчатке увеличили заработную плату ветеринарам
На Камчатке увеличили заработную плату ветеринарам - РИА Новости, 10.07.2025
На Камчатке увеличили заработную плату ветеринарам
Заработную плату ветеринарам на Камчатке увеличили на 20% - до 130 тысяч в месяц, повышение стартовало с июля, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T08:51:00+03:00
2025-07-10T09:09:00+03:00
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ХАБАРОВСК, 10 июл - РИА Новости. Заработную плату ветеринарам на Камчатке увеличили на 20% - до 130 тысяч в месяц, повышение стартовало с июля, сообщает правительство региона. "Врачи ветеринарии в бюджетных учреждениях с июля будут получать заработную плату в размере 130 тысяч рублей в месяц, а денежное пособие ветеринарного фельдшера вырастет до 100 тысяч рублей", - сообщается на официальном сайте правительства региона. По данным губернатора края Владимира Солодова, конкретные проценты повышения варьируются от 20% до 30% в зависимости от уровня должностей, но в целом повышение существенно превышает индексацию. Отмечается, что распоряжение правительства Камчатского края подписано и уже вступило в силу. "Такая мера поможет поддержать ветеринарную отрасль Камчатского края и позволит привлечь на территорию края квалифицированных специалистов", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250708/zarplata-2027796084.html
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общество, камчатка, камчатский край, владимир солодов
Хорошие новости, Общество, Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов
На Камчатке увеличили заработную плату ветеринарам

Правительство Камчатки: зарплату ветеринарам увеличили на 20% с июля 2025

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота ветеринарной клиники
Работа ветеринарной клиники - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа ветеринарной клиники. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 10 июл - РИА Новости. Заработную плату ветеринарам на Камчатке увеличили на 20% - до 130 тысяч в месяц, повышение стартовало с июля, сообщает правительство региона.
"Врачи ветеринарии в бюджетных учреждениях с июля будут получать заработную плату в размере 130 тысяч рублей в месяц, а денежное пособие ветеринарного фельдшера вырастет до 100 тысяч рублей", - сообщается на официальном сайте правительства региона.
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По данным губернатора края Владимира Солодова, конкретные проценты повышения варьируются от 20% до 30% в зависимости от уровня должностей, но в целом повышение существенно превышает индексацию.
Отмечается, что распоряжение правительства Камчатского края подписано и уже вступило в силу.
"Такая мера поможет поддержать ветеринарную отрасль Камчатского края и позволит привлечь на территорию края квалифицированных специалистов", - заключили в ведомстве.
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