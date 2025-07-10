https://ria.ru/20250710/vystavka-2028368498.html

Выставка 500-летию создания Новодевичьего монастыря проходит в ГИМе в Туле

Выставка 500-летию создания Новодевичьего монастыря проходит в ГИМе в Туле - РИА Новости, 10.07.2025

Выставка 500-летию создания Новодевичьего монастыря проходит в ГИМе в Туле

1 июля в филиале Государственного исторического музея в Туле состоялось открытие выставки "Новодевичий монастырь. История и легенды", приуроченной к 500-летнему РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:50:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - Государственный исторический музей. 1 июля в филиале Государственного исторического музея в Туле состоялось открытие выставки "Новодевичий монастырь. История и легенды", приуроченной к 500-летнему юбилею основания древней православной обители. Приветствуя гостей и организаторов выставки от имени губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, его заместитель Ярослав Раков подчеркнул, что в регионе особое значение уделяется укреплению духовно-нравственных ценностей. "Предметы, представленные в экспозиции, являются неотъемлемой частью культурного наследия. Они позволяют познакомиться с историей обители, ее ролью в ключевых событиях, а также проникнуться атмосферой духовного единения и глубже постичь православные традиции", – сказал Раков. Он указал, что в Тульской области расположено множество религиозных достопримечательностей: это храмы и монастыри, святые источники, один из которых находится на родине Матроны Московской в селе Себино. Опыт организации подобных презентаций чрезвычайно полезен для представителей культурного сообщества, считает Раков. Посетители выставки впервые смогут увидеть подлинные памятники XVI–XVII веков, связанные с историческими личностями: вкладные дары царей Ивана Грозного, Бориса Годунова и царевны Софьи Алексеевны. В экспозицию также входят портреты государственных и церковных деятелей различных эпох российской истории, произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря. Среди них – образцы лицевого шитья XVI–XIX веков, а также памятники русского церковного искусства. Пространство выставки наполнено интерактивными технологиями: проекциями, картами и аудиоинсталляциями. Новодевичий монастырь на протяжении нескольких столетий выступал в роли хранителя православной духовной культуры. "Исторический музей и Новодевичий монастырь связывают особые отношения. В тяжелые годы богоборчества, когда многие обители закрывались или были разрушены, Новодевичий монастырь обрел защиту благодаря статусу музейного объекта в составе Исторического музея. Именно это спасло национальную святыню от печальной судьбы множества разрушенных храмов и монастырей. Сотрудники музея бережно хранили редкие памятники истории нашей страны", – отметил генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин. Он добавил, что жители Тулы получат шанс увидеть святыни монастыря – никогда ранее эти ценности не покидали Москву. Возникновение обители связано с военной и дипломатической победой России в противостоянии с Польско-Литовским государством. Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь был основан князем Василием III в 1524 году, спустя 10 лет во исполнение обета в случае военного успеха и присоединения к Московскому княжеству Смоленска, в излучине Москвы-реки. Построенный вблизи Смоленской дороги и трех старинных переправ через броды Москвы-реки, он принимал на себя удары крымских татар, был свидетелем Смуты в начале XVII века, а в 1612 году, при освобождении столицы от польских интервентов, под его стенами произошла Московская битва. Новодевичий монастырь был свидетелем заката династии Рюриковичей и воцарения Бориса Годунова, стал любимым местом богомолья правителей династии Романовых и приютом царственным особам во время борьбы за власть в последней четверти XVII века. Все это нашло отражение в экспозиции выставки. Посетить ее можно со 2 июля по 29 сентября. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы