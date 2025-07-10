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Украинские дроны атаковали четыре приграничных района Белгородской области - РИА Новости, 10.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:07 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/vsu-2028441817.html
Украинские дроны атаковали четыре приграничных района Белгородской области
Украинские дроны атаковали четыре приграничных района Белгородской области - РИА Новости, 10.07.2025
Украинские дроны атаковали четыре приграничных района Белгородской области
Украинские военные ударили по четырем приграничным районам Белгородской области, повреждены дома, автомобили и коммерческий объект, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T20:07:00+03:00
2025-07-10T20:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
жилье
белгородская область
белгородский район
октябрьский
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Украинские военные ударили по четырем приграничным районам Белгородской области, повреждены дома, автомобили и коммерческий объект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. &quot;В Белгородском районе, в поселке Октябрьский, один беспилотник ударил по коммерческому объекту - в здании повреждены фасад и инвентарь. Второй атаковал многоквартирный дом - посечен фасад. В хуторе Плотвянка Волоконовского района FPV-дрон сдетонировал во дворе домовладения - повреждены две надворные постройки и находящийся внутри автомобиль&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в селе Дунайка Грайворонского округа от детонации дрона загорелся грузовой автомобиль. В городе Шебекино в результате "прилета" боеприпаса повреждены шесть частных домовладений и два легковых автомобиля. Кроме того, перебита линия электропередачи.
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белгородская область
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происшествия, жилье, белгородская область, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Белгородская область, Белгородский район, Октябрьский, Вячеслав Гладков
Украинские дроны атаковали четыре приграничных района Белгородской области

Гладков: ВСУ ударили по четырем районам Белгородской области, повреждены дома

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Украинские военные ударили по четырем приграничным районам Белгородской области, повреждены дома, автомобили и коммерческий объект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

Белгородском районе, в поселке Октябрьский, один беспилотник ударил по коммерческому объекту - в здании повреждены фасад и инвентарь. Второй атаковал многоквартирный дом - посечен фасад. В хуторе Плотвянка Волоконовского района FPV-дрон сдетонировал во дворе домовладения - повреждены две надворные постройки и находящийся внутри автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что в селе Дунайка Грайворонского округа от детонации дрона загорелся грузовой автомобиль. В городе Шебекино в результате "прилета" боеприпаса повреждены шесть частных домовладений и два легковых автомобиля. Кроме того, перебита линия электропередачи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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9 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖильеБелгородская областьБелгородский районОктябрьскийВячеслав Гладков
 
 
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