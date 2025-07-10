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Украинские дроны атаковали четыре приграничных района Белгородской области
Украинские дроны атаковали четыре приграничных района Белгородской области - РИА Новости, 10.07.2025
Украинские дроны атаковали четыре приграничных района Белгородской области
Украинские военные ударили по четырем приграничным районам Белгородской области, повреждены дома, автомобили и коммерческий объект, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T20:07:00+03:00
2025-07-10T20:07:00+03:00
2025-07-10T20:07:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Украинские военные ударили по четырем приграничным районам Белгородской области, повреждены дома, автомобили и коммерческий объект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе, в поселке Октябрьский, один беспилотник ударил по коммерческому объекту - в здании повреждены фасад и инвентарь. Второй атаковал многоквартирный дом - посечен фасад. В хуторе Плотвянка Волоконовского района FPV-дрон сдетонировал во дворе домовладения - повреждены две надворные постройки и находящийся внутри автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в селе Дунайка Грайворонского округа от детонации дрона загорелся грузовой автомобиль. В городе Шебекино в результате "прилета" боеприпаса повреждены шесть частных домовладений и два легковых автомобиля. Кроме того, перебита линия электропередачи.
https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Белгородская область, Белгородский район, Октябрьский, Вячеслав Гладков
Украинские дроны атаковали четыре приграничных района Белгородской области
Гладков: ВСУ ударили по четырем районам Белгородской области, повреждены дома