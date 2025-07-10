https://ria.ru/20250710/vsu-2028360391.html

ВСУ минируют уже освобожденные территории Курской области

ВСУ минируют уже освобожденные территории Курской области - РИА Новости, 10.07.2025

ВСУ минируют уже освобожденные территории Курской области

Украинские военные используют беспилотники для минирования освобожденных территорий Курской области, также зафиксированы случаи сбросов отравляющих веществ,... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:13:00+03:00

2025-07-10T14:13:00+03:00

2025-07-10T14:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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КУРСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские военные используют беспилотники для минирования освобожденных территорий Курской области, также зафиксированы случаи сбросов отравляющих веществ, таких как хлор, сообщили в региональном правительстве. "Украинские военные минируют уже освобожденные участки курского приграничья с помощью FPV-дронов. Для этого используются различные самодельные взрывные устройства с датчиками, которые реагируют на металл, движение, звук или перевороты. Встречаются и сбросы с отравляющими веществами, например с хлором", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. Кроме того, добавили в пресс-службе, применяются дроны-камикадзе для атак на транспорт и мирное население. Взрыватели в таких БПЛА реагируют на удар или замыкание электроцепи. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что разминированием приграничья региона занимаются подразделения Минобороны, МЧС, добровольцы "Барс-Курск", а также Росгвардия.

https://ria.ru/20250710/vsu-2028266347.html

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курская область

россия

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курская область, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия