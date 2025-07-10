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ВСУ минируют уже освобожденные территории Курской области - РИА Новости, 10.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 10.07.2025 (обновлено: 14:23 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/vsu-2028360391.html
ВСУ минируют уже освобожденные территории Курской области
ВСУ минируют уже освобожденные территории Курской области - РИА Новости, 10.07.2025
ВСУ минируют уже освобожденные территории Курской области
Украинские военные используют беспилотники для минирования освобожденных территорий Курской области, также зафиксированы случаи сбросов отравляющих веществ,... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:13:00+03:00
2025-07-10T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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КУРСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские военные используют беспилотники для минирования освобожденных территорий Курской области, также зафиксированы случаи сбросов отравляющих веществ, таких как хлор, сообщили в региональном правительстве. "Украинские военные минируют уже освобожденные участки курского приграничья с помощью FPV-дронов. Для этого используются различные самодельные взрывные устройства с датчиками, которые реагируют на металл, движение, звук или перевороты. Встречаются и сбросы с отравляющими веществами, например с хлором", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. Кроме того, добавили в пресс-службе, применяются дроны-камикадзе для атак на транспорт и мирное население. Взрыватели в таких БПЛА реагируют на удар или замыкание электроцепи. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что разминированием приграничья региона занимаются подразделения Минобороны, МЧС, добровольцы "Барс-Курск", а также Росгвардия.
https://ria.ru/20250710/vsu-2028266347.html
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курская область, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
ВСУ минируют уже освобожденные территории Курской области

ВСУ используют снаряды с отравляющими веществами в Курской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМина "колокольчик"
Мина колокольчик - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Мина "колокольчик". Архивное фото
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КУРСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские военные используют беспилотники для минирования освобожденных территорий Курской области, также зафиксированы случаи сбросов отравляющих веществ, таких как хлор, сообщили в региональном правительстве.
"Украинские военные минируют уже освобожденные участки курского приграничья с помощью FPV-дронов. Для этого используются различные самодельные взрывные устройства с датчиками, которые реагируют на металл, движение, звук или перевороты. Встречаются и сбросы с отравляющими веществами, например с хлором", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
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Кроме того, добавили в пресс-службе, применяются дроны-камикадзе для атак на транспорт и мирное население. Взрыватели в таких БПЛА реагируют на удар или замыкание электроцепи.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что разминированием приграничья региона занимаются подразделения Минобороны, МЧС, добровольцы "Барс-Курск", а также Росгвардия.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр ХинштейнМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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