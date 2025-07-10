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Рябков не исключил возможность новых обменов заключенными с США
Рябков не исключил возможность новых обменов заключенными с США - РИА Новости, 10.07.2025
Рябков не исключил возможность новых обменов заключенными с США
Москва не может исключать новых решений по вопросу обмена заключенными между Россией и США, но пока нечего объявить на этот счет, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:18:00+03:00
2025-07-10T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва не может исключать новых решений по вопросу обмена заключенными между Россией и США, но пока нечего объявить на этот счет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Диалог на эту тему всегда идет, не в режиме непрерывного обмена сигналами, а в режиме "посыл и ответ". В промежутке проработка внутренняя. Наши специализированные структуры находятся в контакте с американскими. Я ничего не могу исключать в плане новых решений, но пока нечего объявить на этот счет", - сказал он журналистам.
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Россия, Сергей Рябков, Москва, США, В мире
Рябков не исключил возможность новых обменов заключенными с США
Рябков: РФ не может исключать новых решений по вопросу обмена заключенными с США