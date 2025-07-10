https://ria.ru/20250710/vladivostok-2028352330.html
В Приморье арестовали подозреваемых в краже имущества у умерших
В Приморье арестовали подозреваемых в краже имущества у умерших - РИА Новости, 10.07.2025
В Приморье арестовали подозреваемых в краже имущества у умерших
Члены преступной группы похищали имущество скончавшихся людей во Владивостоке, фигуранты арестованы, сообщает в четверг в своём Тelegram-канале прокуратура... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:38:00+03:00
2025-07-10T13:38:00+03:00
2025-07-10T13:38:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - РИА Новости. Члены преступной группы похищали имущество скончавшихся людей во Владивостоке, фигуранты арестованы, сообщает в четверг в своём Тelegram-канале прокуратура Приморья. "По предварительным данным, члены преступной группы использовали подложные документы и служебное положение для хищения выморочного имущества на территории города. Затем они реализовывали похищенное и получали незаконный доход", - говорится в сообщении. Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), расследование уголовного дела о банде "чёрных" риэлторов во Владивостоке - на контроле прокуратуры, информирует надзорное ведомство. Отмечается, что одну из фигуранток Первореченский районный суд Владивостока заключил под стражу сроком на 1 месяц и 18 дней. Еще шесть членов преступной группы, как уточнили РИА Новости в прокуратуре, арестовали ранее.
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происшествия, жилье, владивосток, россия
Происшествия, Жилье, Владивосток, Россия
В Приморье арестовали подозреваемых в краже имущества у умерших
Во Владивостоке арестовали подозреваемых в краже имущества умерших людей