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Орбан выразил соболезнования семье венгра, погибшего на Украине
Орбан выразил соболезнования семье венгра, погибшего на Украине - РИА Новости, 10.07.2025
Орбан выразил соболезнования семье венгра, погибшего на Украине
Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил соболезнования семье закарпатского венгра, погибшего при принудительной мобилизации на Украине. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:22:00+03:00
2025-07-10T13:22:00+03:00
2025-07-10T13:22:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил соболезнования семье закарпатского венгра, погибшего при принудительной мобилизации на Украине. Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, украинское название военкомата) схватили его на улице на Украине, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили железными прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. "Мои искренние соболезнования семье венгра, погибшего в результате принудительного призыва на Украине. В эти тяжелые часы мы с вами", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250709/orban-2028244630.html
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в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины
Орбан выразил соболезнования семье венгра, погибшего на Украине
Орбан выразил соболезнования семье венгра, погибшего при мобилизации на Украине