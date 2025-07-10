https://ria.ru/20250710/vengr-2028347032.html

Орбан выразил соболезнования семье венгра, погибшего на Украине

Орбан выразил соболезнования семье венгра, погибшего на Украине - РИА Новости, 10.07.2025

Орбан выразил соболезнования семье венгра, погибшего на Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил соболезнования семье закарпатского венгра, погибшего при принудительной мобилизации на Украине. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:22:00+03:00

2025-07-10T13:22:00+03:00

2025-07-10T13:22:00+03:00

в мире

украина

венгрия

россия

виктор орбан

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616083_0:836:1698:1791_1920x0_80_0_0_d0521395d6a82d5d19cc7bd7bcae9b27.jpg

БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил соболезнования семье закарпатского венгра, погибшего при принудительной мобилизации на Украине. Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, украинское название военкомата) схватили его на улице на Украине, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили железными прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. "Мои искренние соболезнования семье венгра, погибшего в результате принудительного призыва на Украине. В эти тяжелые часы мы с вами", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250709/orban-2028244630.html

https://ria.ru/20250707/rossija-2027633674.html

украина

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, вооруженные силы украины