https://ria.ru/20250710/ucheniya-2028384104.html

Белоруссия пригласила иностранных наблюдателей на учения "Запад-2025"

Белоруссия пригласила иностранных наблюдателей на учения "Запад-2025" - РИА Новости, 10.07.2025

Белоруссия пригласила иностранных наблюдателей на учения "Запад-2025"

Начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что иностранные наблюдатели приглашены на... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:48:00+03:00

2025-07-10T15:48:00+03:00

2025-07-10T16:38:00+03:00

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МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что иностранные наблюдатели приглашены на белорусско-российские военные учения "Запад-2025", но ответа от Запада, что он слышит Минск и Москву, нет. "Чтобы снизить напряженность, подтвердить свою приверженность мирным инициативам, реализовать комплекс мер доверия по политике безопасности вблизи границ, мы… предприняли определенные шаги по удалению основных эпизодов учения от наших западных, южных границ, чтобы никого не провоцировать и никому не создавать условий для волнения, уменьшили численность, состав войск. Мы пригласили иностранных наблюдателей и готовы их допустить ознакомиться со всеми эпизодами и вариантами учения... Пока от западных партнеров ответа, что они готовы и слышат, не последовало", - сказал Муравейко в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня", видео которого опубликовано в его YouTube-канале. Как отметил первый заместитель министра обороны, предупреждение от Польши, что ее власти собираются провести в ответ на российско-белорусские учения свои учения дивизионного масштаба, - это тоже "своеобразный звоночек". "Я считаю, что эта шумиха - хорошо спланированная информационно-маскировочная операция по наращиванию своего боевого потенциала. Это как вор громче всех кричит: "Держи вора!" Кто громче всех кричит про агрессию? Тот, кто готовится к агрессии", - подчеркнул Муравейко."Якобы сюда приехали 200 тысяч российских солдат, которые готовы наступать на Прибалтику и скоро будут мыть сапоги в Балтийском море, но учения закончились, российские войска уехали, наши подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации, а что произошло в самой Европе? Как бы реагируя на "Запад-2009", там появились батальонные тактические группы. И уже столько лет их количество только возрастает. Сегодня в Европе их 19, и десять из них расположены непосредственно в сопредельных с нами странах", - сказал Муравейко.Совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" планируется провести в сентябре. Изначально предполагалось, что в них будут участвовать более 13 тысяч человек личного состава, поэтому в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе учение относится к категории наблюдаемых. Затем белорусский глава минобороны Виктор Хренин объявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров от западных границ вглубь территории республики. Уточненный замысел учений предполагает сокращение численности участников почти вдвое. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что решение изменить параметры учений вооруженных сил Союзного государства принято, чтобы снизить напряженность в регионе.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250709/belorussiya-2028245655.html

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