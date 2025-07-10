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Власти Армении хотят изъять у компании "Ташир" здание цирка в Ереване - РИА Новости, 11.07.2025
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15:35 10.07.2025 (обновлено: 13:36 11.07.2025)
https://ria.ru/20250710/tsirk-2028551714.html
Власти Армении хотят изъять у компании "Ташир" здание цирка в Ереване
Власти Армении хотят изъять у компании "Ташир" здание цирка в Ереване - РИА Новости, 11.07.2025
Власти Армении хотят изъять у компании "Ташир" здание цирка в Ереване
Комитет по управлению госимуществом Армении обратился в суд с требованием изъять в пользу государства у компании "Ташир групп", владельцем которой является... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-10T15:35:00+03:00
2025-07-11T13:36:00+03:00
армения
ереван
россия
никол пашинян
самвел карапетян
электросети армении
ташир
армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Комитет по управлению госимуществом Армении обратился в суд с требованием изъять в пользу государства у компании "Ташир групп", владельцем которой является арестованный предприниматель Самвел Карапетян, здание ереванского цирка, сообщает портал судебной информации datalex.am. Согласно размещенной на портале информации, комитет по управлению госимуществом просит суд расторгнуть договор от 2011 года, признать недействительным государственные регистрации права на недвижимость площадью 6070 квадратных метров, подсобное строение площадью 180,9 квадратных метра, 0,57 гектара земли по адресу улица Агатангегоса 1 и изъять их в пользу государства, признав за республикой право собственности на это имущество. В пресс-службе комитета заявили РИА Новости, что ведомство просит суд вернуть государству все имущество ереванского цирка. В рамках подписанного в 2011 году долгосрочного договора о сотрудничестве между "Ташир" и мэрией Еревана, группа компаний реализует проект строительства нового здания культурного центра "Ереванский цирк". Здание цирка возведено, но пока не сдано в эксплуатацию. Ранее парламент Армении принял изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", также принадлежащую Карапетяну. Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250708/tashir-2028029783.html
https://ria.ru/20250711/armeniya-2028492658.html
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армения, ереван, россия, никол пашинян, самвел карапетян, электросети армении, ташир , армянская апостольская церковь, facebook
Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Электросети Армении, Ташир , Армянская апостольская церковь, Facebook
Власти Армении хотят изъять у компании "Ташир" здание цирка в Ереване

Власти Армении хотят через суд изъять у компании "Ташир" здание цирка в Ереване

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Комитет по управлению госимуществом Армении обратился в суд с требованием изъять в пользу государства у компании "Ташир групп", владельцем которой является арестованный предприниматель Самвел Карапетян, здание ереванского цирка, сообщает портал судебной информации datalex.am.
Согласно размещенной на портале информации, комитет по управлению госимуществом просит суд расторгнуть договор от 2011 года, признать недействительным государственные регистрации права на недвижимость площадью 6070 квадратных метров, подсобное строение площадью 180,9 квадратных метра, 0,57 гектара земли по адресу улица Агатангегоса 1 и изъять их в пользу государства, признав за республикой право собственности на это имущество.
Правоохранители в холле здания Электросети Армении - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
ГК "Ташир" призвала армянских правоохранителей действовать в рамках закона
8 июля, 22:20
В пресс-службе комитета заявили РИА Новости, что ведомство просит суд вернуть государству все имущество ереванского цирка.
В рамках подписанного в 2011 году долгосрочного договора о сотрудничестве между "Ташир" и мэрией Еревана, группа компаний реализует проект строительства нового здания культурного центра "Ереванский цирк". Здание цирка возведено, но пока не сдано в эксплуатацию.
Ранее парламент Армении принял изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", также принадлежащую Карапетяну.
Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В Армении арестовали директора "Ташир пиццы", сообщают СМИ
09:09
 
АрменияЕреванРоссияНикол ПашинянСамвел КарапетянЭлектросети АрменииТаширАрмянская апостольская церковьFacebook
 
 
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