https://ria.ru/20250710/tsirk-2028551714.html

Власти Армении хотят изъять у компании "Ташир" здание цирка в Ереване

Власти Армении хотят изъять у компании "Ташир" здание цирка в Ереване - РИА Новости, 11.07.2025

Власти Армении хотят изъять у компании "Ташир" здание цирка в Ереване

Комитет по управлению госимуществом Армении обратился в суд с требованием изъять в пользу государства у компании "Ташир групп", владельцем которой является... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-10T15:35:00+03:00

2025-07-10T15:35:00+03:00

2025-07-11T13:36:00+03:00

армения

ереван

россия

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самвел карапетян

электросети армении

ташир

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Комитет по управлению госимуществом Армении обратился в суд с требованием изъять в пользу государства у компании "Ташир групп", владельцем которой является арестованный предприниматель Самвел Карапетян, здание ереванского цирка, сообщает портал судебной информации datalex.am. Согласно размещенной на портале информации, комитет по управлению госимуществом просит суд расторгнуть договор от 2011 года, признать недействительным государственные регистрации права на недвижимость площадью 6070 квадратных метров, подсобное строение площадью 180,9 квадратных метра, 0,57 гектара земли по адресу улица Агатангегоса 1 и изъять их в пользу государства, признав за республикой право собственности на это имущество. В пресс-службе комитета заявили РИА Новости, что ведомство просит суд вернуть государству все имущество ереванского цирка. В рамках подписанного в 2011 году долгосрочного договора о сотрудничестве между "Ташир" и мэрией Еревана, группа компаний реализует проект строительства нового здания культурного центра "Ереванский цирк". Здание цирка возведено, но пока не сдано в эксплуатацию. Ранее парламент Армении принял изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", также принадлежащую Карапетяну. Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250708/tashir-2028029783.html

https://ria.ru/20250711/armeniya-2028492658.html

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армения, ереван, россия, никол пашинян, самвел карапетян, электросети армении, ташир , армянская апостольская церковь, facebook