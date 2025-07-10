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Храму в Александро-Невской лавре вернут богослужебное предназначение
Храму в Александро-Невской лавре вернут богослужебное предназначение - РИА Новости, 10.07.2025
Храму в Александро-Невской лавре вернут богослужебное предназначение
Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Александро-Невской лавре планируется вернуть к историческому облику и богослужебному предназначению, сообщила РИА... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:43:00+03:00
2025-07-10T19:43:00+03:00
2025-07-10T19:43:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Александро-Невской лавре планируется вернуть к историческому облику и богослужебному предназначению, сообщила РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова. Она подтвердила, что Смольный одобрил передачу храма, в котором находится Государственный Музей городской скульптуры, Русской православной церкви (РПЦ). "Рано сейчас говорить, когда начнут восстанавливать исторический облик. Но в любом случае храм возвращают для того, чтобы он снова начал соответствовать своему предназначению", – сказала РИА Новости Родоманова. Она добавила, что до переезда музея пройдёт немало времени. "На территории лавры в здании библиотеки и древлехранилища была размещена станция переливания крови. Они выезжали более шести лет после официальной передачи городом здания монастырю", – напомнила Родоманова.
https://ria.ru/20241109/ikona-1982797887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербургская митрополия, русская православная церковь, санкт-петербург
Религия, Санкт-Петербургская митрополия, Русская православная церковь, Санкт-Петербург
Храму в Александро-Невской лавре вернут богослужебное предназначение
Тихвинскому храму в Александро-Невской лавре вернут богослужебное предназначение