https://ria.ru/20250710/tserkov-2028438363.html

Храму в Александро-Невской лавре вернут богослужебное предназначение

Храму в Александро-Невской лавре вернут богослужебное предназначение - РИА Новости, 10.07.2025

Храму в Александро-Невской лавре вернут богослужебное предназначение

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Александро-Невской лавре планируется вернуть к историческому облику и богослужебному предназначению, сообщила РИА... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T19:43:00+03:00

2025-07-10T19:43:00+03:00

2025-07-10T19:43:00+03:00

религия

санкт-петербургская митрополия

русская православная церковь

санкт-петербург

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Александро-Невской лавре планируется вернуть к историческому облику и богослужебному предназначению, сообщила РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова. Она подтвердила, что Смольный одобрил передачу храма, в котором находится Государственный Музей городской скульптуры, Русской православной церкви (РПЦ). "Рано сейчас говорить, когда начнут восстанавливать исторический облик. Но в любом случае храм возвращают для того, чтобы он снова начал соответствовать своему предназначению", – сказала РИА Новости Родоманова. Она добавила, что до переезда музея пройдёт немало времени. "На территории лавры в здании библиотеки и древлехранилища была размещена станция переливания крови. Они выезжали более шести лет после официальной передачи городом здания монастырю", – напомнила Родоманова.

https://ria.ru/20241109/ikona-1982797887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербургская митрополия, русская православная церковь, санкт-петербург