Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
ВСУ потеряли более 435 военных в зоне ответственности группировки "Центр"
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 435 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Удачное, Родинское, Муравка, Петровского Донецкой Народной Республики, Филия и Новоподгородное Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск составили более 435 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 11 автомобилей и пять артиллерийских орудий, уничтожены станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и RADA производства Израиля.
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