https://ria.ru/20250710/tsentr-2028325134.html

Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 10.07.2025

Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 435 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:05:00+03:00

2025-07-10T12:05:00+03:00

2025-07-10T12:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 435 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Удачное, Родинское, Муравка, Петровского Донецкой Народной Республики, Филия и Новоподгородное Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили более 435 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 11 автомобилей и пять артиллерийских орудий, уничтожены станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и RADA производства Израиля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины