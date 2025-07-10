https://ria.ru/20250710/trava-2028431089.html

Более 2,8 тыс га сорной травы выкосили в Ростове-на-Дону

Более 2,8 тыс га сорной травы выкосили в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 10.07.2025

Более 2,8 тыс га сорной травы выкосили в Ростове-на-Дону

Более 2,8 тысячи гектаров сорной травы, в том числе амброзии, уже выкосили в Ростове-на-Дону в весенне-летний период, сообщает департамент ЖКХ и энергетики... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:47:00+03:00

2025-07-10T18:47:00+03:00

2025-07-10T18:47:00+03:00

ростовская область

ростов-на-дону

александр скрябин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Более 2,8 тысячи гектаров сорной травы, в том числе амброзии, уже выкосили в Ростове-на-Дону в весенне-летний период, сообщает департамент ЖКХ и энергетики города. "В донской столице продолжается покос сорной растительности. За весенне-летний период ( с учетом кратности) покошено более 2800 га - образно говоря, это приравнивается к площади 4 тысяч футбольных полей", - говорится в сообщении. Покос осуществляется вдоль объектов улично-дорожной сети, в парках, скверах, городских лесах и на территории городских кладбищ. По словам главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина, тема покоса амброзии вызывает большой резонанс. Особенно много комментариев поступает от жителей Платовского и Левенцовского микрорайонов. Так, разные мнения касательно оптимальных методов борьбы с этим сорным растением говорят о том, что проблема требует комплексного подхода. "Хочу подчеркнуть, что понимаю недостаточность только покоса как метода борьбы. Важно не просто срезать траву, но и работать над ликвидацией корневой системы амброзии", - написал Скрябин в своем Telegram-канале. Он отметил, что покос амброзии продолжается, но в дальнейшем нужно сосредоточиться на более эффективных методах борьбы с этим вредным растением.

https://ria.ru/20250704/rostov-2027209873.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, александр скрябин