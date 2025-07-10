https://ria.ru/20250710/trava-2028431089.html
Более 2,8 тыс га сорной травы выкосили в Ростове-на-Дону
Более 2,8 тыс га сорной травы выкосили в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 10.07.2025
Более 2,8 тыс га сорной травы выкосили в Ростове-на-Дону
Более 2,8 тысячи гектаров сорной травы, в том числе амброзии, уже выкосили в Ростове-на-Дону в весенне-летний период, сообщает департамент ЖКХ и энергетики... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:47:00+03:00
2025-07-10T18:47:00+03:00
2025-07-10T18:47:00+03:00
ростовская область
ростов-на-дону
александр скрябин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816165174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6cdcac462e2f8ca10debbcaa79fdfff.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Более 2,8 тысячи гектаров сорной травы, в том числе амброзии, уже выкосили в Ростове-на-Дону в весенне-летний период, сообщает департамент ЖКХ и энергетики города. "В донской столице продолжается покос сорной растительности. За весенне-летний период ( с учетом кратности) покошено более 2800 га - образно говоря, это приравнивается к площади 4 тысяч футбольных полей", - говорится в сообщении. Покос осуществляется вдоль объектов улично-дорожной сети, в парках, скверах, городских лесах и на территории городских кладбищ. По словам главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина, тема покоса амброзии вызывает большой резонанс. Особенно много комментариев поступает от жителей Платовского и Левенцовского микрорайонов. Так, разные мнения касательно оптимальных методов борьбы с этим сорным растением говорят о том, что проблема требует комплексного подхода. "Хочу подчеркнуть, что понимаю недостаточность только покоса как метода борьбы. Важно не просто срезать траву, но и работать над ликвидацией корневой системы амброзии", - написал Скрябин в своем Telegram-канале. Он отметил, что покос амброзии продолжается, но в дальнейшем нужно сосредоточиться на более эффективных методах борьбы с этим вредным растением.
https://ria.ru/20250704/rostov-2027209873.html
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816165174_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3ce003548a2a04a8cca602950812db9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, александр скрябин
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Александр Скрябин
Более 2,8 тыс га сорной травы выкосили в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону выкосили более 2,8 тысяч га сорной травы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Более 2,8 тысячи гектаров сорной травы, в том числе амброзии, уже выкосили в Ростове-на-Дону в весенне-летний период, сообщает департамент ЖКХ и энергетики города.
"В донской столице продолжается покос сорной растительности. За весенне-летний период ( с учетом кратности) покошено более 2800 га - образно говоря, это приравнивается к площади 4 тысяч футбольных полей", - говорится в сообщении.
Покос осуществляется вдоль объектов улично-дорожной сети, в парках, скверах, городских лесах и на территории городских кладбищ.
По словам главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина, тема покоса амброзии вызывает большой резонанс. Особенно много комментариев поступает от жителей Платовского и Левенцовского микрорайонов.
Так, разные мнения касательно оптимальных методов борьбы с этим сорным растением говорят о том, что проблема требует комплексного подхода. "Хочу подчеркнуть, что понимаю недостаточность только покоса как метода борьбы. Важно не просто срезать траву, но и работать над ликвидацией корневой системы амброзии", - написал Скрябин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что покос амброзии продолжается, но в дальнейшем нужно сосредоточиться на более эффективных методах борьбы с этим вредным растением.