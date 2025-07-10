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Конфликт Ирана и Израиля не повлиял на торговлю с Россией, заявили в АЭИ - РИА Новости, 10.07.2025
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18:05 10.07.2025 (обновлено: 18:09 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/torgovlya-2028421000.html
Конфликт Ирана и Израиля не повлиял на торговлю с Россией, заявили в АЭИ
Конфликт Ирана и Израиля не повлиял на торговлю с Россией, заявили в АЭИ - РИА Новости, 10.07.2025
Конфликт Ирана и Израиля не повлиял на торговлю с Россией, заявили в АЭИ
Недавнее обострение конфликта между Израилем и Ираном не сказалось на торгово-экономических отношениях России со странами Ближнего Востока, заявила РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:05:00+03:00
2025-07-10T18:09:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Недавнее обострение конфликта между Израилем и Ираном не сказалось на торгово-экономических отношениях России со странами Ближнего Востока, заявила РИА Новости глава комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцура. "Если говорить о недавно вновь вспыхнувшем конфликте между Израилем и Ираном, то он, можно сказать, уже стабилизировался: налаживаются полеты, восстанавливаются логистические пути транспортировки товаров и энергоресурсов", - сказала она. Так что, по ее словам, "нынешнее обострение дел между Тегераном и Тель-Авивом никак не сказалось на торгово-экономических отношениях России со странами региона". "Обострение конфликта длилось всего несколько дней, поэтому глобально не повлияло ни на что. Впрочем, проекты России и Ирана могут, справедливости ради надо сказать, претерпеть какие-то изменения, например в вопросе сроков реализации, но и то это не факт", - заметила собеседница агентства. Более того, добавила она, "в целом конфликт между Ираном и Израилем только усилил позиции РФ и укрепил взаимодействие нашей страны с государствами Ближнего Востока, так как Москва поддержала завершение боевых действий дипломатическим путем".
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в мире, иран, россия, израиль
В мире, Иран, Россия, Израиль
Конфликт Ирана и Израиля не повлиял на торговлю с Россией, заявили в АЭИ

Танцура: обострение конфликта Ирана и Израиля не повлияло на торговлю с РФ

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) / Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) /
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Недавнее обострение конфликта между Израилем и Ираном не сказалось на торгово-экономических отношениях России со странами Ближнего Востока, заявила РИА Новости глава комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцура.
"Если говорить о недавно вновь вспыхнувшем конфликте между Израилем и Ираном, то он, можно сказать, уже стабилизировался: налаживаются полеты, восстанавливаются логистические пути транспортировки товаров и энергоресурсов", - сказала она.
Так что, по ее словам, "нынешнее обострение дел между Тегераном и Тель-Авивом никак не сказалось на торгово-экономических отношениях России со странами региона".
"Обострение конфликта длилось всего несколько дней, поэтому глобально не повлияло ни на что. Впрочем, проекты России и Ирана могут, справедливости ради надо сказать, претерпеть какие-то изменения, например в вопросе сроков реализации, но и то это не факт", - заметила собеседница агентства.
Более того, добавила она, "в целом конфликт между Ираном и Израилем только усилил позиции РФ и укрепил взаимодействие нашей страны с государствами Ближнего Востока, так как Москва поддержала завершение боевых действий дипломатическим путем".
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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