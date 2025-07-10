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Токаев прокомментировал повышение Трампом пошлин - РИА Новости, 10.07.2025
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09:05 10.07.2025 (обновлено: 13:02 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/tokaev-2028273766.html
Токаев прокомментировал повышение Трампом пошлин
Токаев прокомментировал повышение Трампом пошлин - РИА Новости, 10.07.2025
Токаев прокомментировал повышение Трампом пошлин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в письме Дональду Трампу призвал главу США достичь компромисса в вопросе повышения тарифов на экспорт, сообщила... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:05:00+03:00
2025-07-10T13:02:00+03:00
в мире
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 10 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в письме Дональду Трампу призвал главу США достичь компромисса в вопросе повышения тарифов на экспорт, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.В понедельник Трамп направил Токаеву уведомление о введении пошлин на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа 2025 года."Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров... выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме", - говорится в сообщении пресс-службы.Токаев указал, что Казахстан является давним партнером Штатов в сфере экономики, поэтому выступает за справедливые, прозрачные и взаимовыгодные связи. Казахстанский лидер выразил намерение продолжить диалог для поиска решения торговых вопросов.Правительство страны 8 июля направило американской администрации предложения по совершенствованию условий торговых связей. Министерство торговли и интеграции Казахстана сообщило, что США приняла к сведению предложенные инициативы и даст обратную связь о дате возможной встречи. Астана выразила подтвердила свою готовность к переговорам в целях защиты своих интересов и развития партнерства двух стран.По данным минторговли Казахстана, из-за изъятия из-под действия новых тарифов пошлины не затронут около 95% ресурсов Казахстана, экспортируемых в США. Это касается следующих товаров: нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана.Согласно данным, товарооборот между Казахстаном и США за 2024 год увеличился на 4% в сравнении с 2023 годом и составил 4,2 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250710/tramp-2028266181.html
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в мире, касым-жомарт токаев, сша, дональд трамп, астана, казахстан, экономика
В мире, Касым-Жомарт Токаев, США, Дональд Трамп, Астана, Казахстан, Экономика
Токаев прокомментировал повышение Трампом пошлин

Токаев в ответ на повышение Трампом пошлин призвал к компромиссу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 10 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в письме Дональду Трампу призвал главу США достичь компромисса в вопросе повышения тарифов на экспорт, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
В понедельник Трамп направил Токаеву уведомление о введении пошлин на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа 2025 года.
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"Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров... выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме", - говорится в сообщении пресс-службы.
Токаев указал, что Казахстан является давним партнером Штатов в сфере экономики, поэтому выступает за справедливые, прозрачные и взаимовыгодные связи. Казахстанский лидер выразил намерение продолжить диалог для поиска решения торговых вопросов.
Правительство страны 8 июля направило американской администрации предложения по совершенствованию условий торговых связей. Министерство торговли и интеграции Казахстана сообщило, что США приняла к сведению предложенные инициативы и даст обратную связь о дате возможной встречи. Астана выразила подтвердила свою готовность к переговорам в целях защиты своих интересов и развития партнерства двух стран.
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По данным минторговли Казахстана, из-за изъятия из-под действия новых тарифов пошлины не затронут около 95% ресурсов Казахстана, экспортируемых в США. Это касается следующих товаров: нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана.
Согласно данным, товарооборот между Казахстаном и США за 2024 год увеличился на 4% в сравнении с 2023 годом и составил 4,2 миллиарда долларов.
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