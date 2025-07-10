https://ria.ru/20250710/tokaev-2028273766.html

Токаев прокомментировал повышение Трампом пошлин

Токаев прокомментировал повышение Трампом пошлин - РИА Новости, 10.07.2025

Токаев прокомментировал повышение Трампом пошлин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в письме Дональду Трампу призвал главу США достичь компромисса в вопросе повышения тарифов на экспорт, сообщила... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T09:05:00+03:00

2025-07-10T09:05:00+03:00

2025-07-10T13:02:00+03:00

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АСТАНА, 10 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в письме Дональду Трампу призвал главу США достичь компромисса в вопросе повышения тарифов на экспорт, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.В понедельник Трамп направил Токаеву уведомление о введении пошлин на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа 2025 года."Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров... выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме", - говорится в сообщении пресс-службы.Токаев указал, что Казахстан является давним партнером Штатов в сфере экономики, поэтому выступает за справедливые, прозрачные и взаимовыгодные связи. Казахстанский лидер выразил намерение продолжить диалог для поиска решения торговых вопросов.Правительство страны 8 июля направило американской администрации предложения по совершенствованию условий торговых связей. Министерство торговли и интеграции Казахстана сообщило, что США приняла к сведению предложенные инициативы и даст обратную связь о дате возможной встречи. Астана выразила подтвердила свою готовность к переговорам в целях защиты своих интересов и развития партнерства двух стран.По данным минторговли Казахстана, из-за изъятия из-под действия новых тарифов пошлины не затронут около 95% ресурсов Казахстана, экспортируемых в США. Это касается следующих товаров: нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана.Согласно данным, товарооборот между Казахстаном и США за 2024 год увеличился на 4% в сравнении с 2023 годом и составил 4,2 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250710/tramp-2028266181.html

https://ria.ru/20250708/poshliny-2027996310.html

https://ria.ru/20250710/med-2028257957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, касым-жомарт токаев, сша, дональд трамп, астана, казахстан, экономика