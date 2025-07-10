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Что на самом деле погубило "Титаник"? Айсберг - не единственная причина - РИА Новости, 10.07.2025
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19:40 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/titanik-2028408336.html
Что на самом деле погубило "Титаник"? Айсберг - не единственная причина
Что на самом деле погубило "Титаник"? Айсберг - не единственная причина - РИА Новости, 10.07.2025
Что на самом деле погубило "Титаник"? Айсберг - не единственная причина
Прошло более ста лет со дня гибели "Титаника", самого известного корабля в истории, ставшего символом амбиций, трагедии и уроков, которые человечество, как... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:40:00+03:00
2025-07-10T19:40:00+03:00
технологии
великобритания
пакистан
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Прошло более ста лет со дня гибели "Титаника", самого известного корабля в истории, ставшего символом амбиций, трагедии и уроков, которые человечество, как выяснилось, не до конца усвоило. Несмотря на давность событий, исследователи по-прежнему открывают новые детали катастрофы, ставящей под сомнение ранее казавшиеся очевидными причины гибели. Пророческое письмо и цифровая реконструкцияНедавно на аукционе в Великобритании была продана открытка полковника Арчибальда Грейси, пассажира, который оказался среди выживших. В письме он писал:"Это прекрасный корабль, но я подожду окончания путешествия, прежде чем судить".Спустя всего несколько дней после этих слов "Титаник" затонул. Письмо стало символом предчувствия, а сама открытка ушла с молотка за $400 000.Сегодня же у человечества есть возможность судить объективно. Учёные, используя новейшие технологии и глубоководные роботы с поэтичными именами "Ромео" и "Джульетта", создали самую точную цифровую модель судна. Более 700 000 снимков с разрешением в миллиметры позволили воспроизвести трёхмерное изображение "Титаника" в деталях, которые раньше были недоступны даже опытным исследователям. Это первый случай в истории, когда обломки легендарного лайнера можно изучить как единое целое.Свет до последней минуты: кто стоял за пультом генератора?Один из самых трогательных моментов, подтверждённых новой моделью — факт того, что на борту до самого конца работал свет. Это означало, что кто-то в машинном отделении сознательно остался на своих постах, чтобы поддерживать работу генераторов. В аварийной ситуации это спасло жизни: освещённые палубы способствовали эвакуации, работающие радиостанции передавали сигналы бедствия, а насосы пытались сдерживать поступающую воду.Под палубой находились не менее 35 человек. Инженеры, кочегары, электрики. В числе них и главный инженер Джозеф Белл. Эти люди остались на своих местах, пока корабль погружался в бездну, чтобы обеспечить шанс на спасение тем, кто был выше. Их имена редко звучат в массовой культуре, но именно их героизм стал настоящим подвигом.Что пробило "Титаник"?Традиционная версия гласит: айсберг распорол корпус, и этого было достаточно. Но 3D-модель показывает: разрушения не были столь катастрофичными по площади. Айсберг задел корпус в нескольких местах, но основные пробоины имели размер не больше альбома для фотографий. Однако именно они стали роковыми. Вода мгновенно заполнила первые четыре отсека, а затем и ещё два. Это привело к превышению критического уровня, из-за чего нос корабля начал стремительно погружаться.Но помимо айсберга, трагедии способствовали конструктивные особенности. Металл корпуса в морозной воде стал хрупким, а заклёпки подверженными разрушению. На этом фоне даже локальные повреждения приводили к цепной реакции. Ситуацию усугубили процессы внутри котельных: холодная вода, заполнившая котлы, вызвала резкое образование вакуума, в результате чего они обрушились с мощными хлопками. Именно эти звуки многие пассажиры приняли за взрывы.Мемориал на дне океана"Титаник" лежит на глубине 3 800 метров в холодных водах Атлантики. Специалисты установили: особые бактерии, питающиеся железом, разрушают металл корпуса. По оценкам, ежедневно исчезает до 180 кг металла. Это означает, что уже через 30–50 лет от "Титаника" могут остаться лишь очертания и тени. Поэтому цифровая модель — это не просто технологическое достижение, а своего рода "консервирование памяти", виртуальный мемориал, переживающий физическую материю.Эхо давней трагедии18 июня 2023 года, спустя более века после гибели "Титаника", к его останкам отправился подводный туристический батискаф с символичным названием "Титан". Аппарат принадлежал компании OceanGate и должен был доставить пятерых пассажиров. Среди них были создатель проекта Стоктон Раш, французский глубоководный исследователь Поль-Анри Наржоле, миллиардеры из Пакистана и Великобритании, а также сын одного из них.Связь с батискафом прервалась через 1 час 45 минут после погружения. Последнее полученное сообщение: "Здесь всё в порядке". В течение нескольких дней шли поиски. Были обнаружены обломки на глубине, в 490 метрах от носовой части "Титаника". Всё указывало на имплозию — мгновенное схлопывание конструкции под чудовищным давлением воды.Предупреждение на будущееПосле трагедии началось расследование. Эксперты выяснили: корпус "Титана" мог получить микроповреждения ещё в 2018 году, когда по нему ударила молния. Кроме того, сам проект не прошёл сертификацию по международным стандартам безопасности глубоководных аппаратов. Использованные материалы, в частности углепластик, ранее не применялись для таких глубин. Совокупность недоработок, слабое тестирование и отсутствие независимого контроля стали смертельным коктейлем.Слушания в США и Канаде выявили массу нарушений: от отсутствия чёрного ящика до пренебрежения предупреждениями специалистов. Один из инженеров ещё за год до трагедии публично выражал обеспокоенность из-за конструктивных просчётов аппарата.Обе катастрофы — и 1912, и 2023 годов — показали: технический прогресс не отменяет законов физики, а стремление к рекордам должно сопровождаться жёстким контролем и осторожностью.Причины трагедии "Титаника" не только от удара, но и из-за хрупких заклёпок, слабого металла, недостаточного количества спасательных шлюпок. А причины трагедии батискафа "Титан" — в избыточной самоуверенности и отсутствия прозрачной сертификации. Общий знаменатель — человеческий фактор. И в том, и в другом случае — спасение зависело от мелочей. А катастрофа началась тогда, когда эти мелочи оказались проигнорированы.
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технологии, великобритания, пакистан
Технологии, Великобритания, Пакистан

Что на самом деле погубило "Титаник"? Айсберг - не единственная причина

© Фото : Public Domain"Титаник" в искусстве
Титаник в искусстве - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Public Domain
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Прошло более ста лет со дня гибели "Титаника", самого известного корабля в истории, ставшего символом амбиций, трагедии и уроков, которые человечество, как выяснилось, не до конца усвоило. Несмотря на давность событий, исследователи по-прежнему открывают новые детали катастрофы, ставящей под сомнение ранее казавшиеся очевидными причины гибели.

Пророческое письмо и цифровая реконструкция

Недавно на аукционе в Великобритании была продана открытка полковника Арчибальда Грейси, пассажира, который оказался среди выживших. В письме он писал:
© Henry Aldridge & SonМеню с "Титаника" за 11 апреля 1912 года
Меню с Титаника за 11 апреля 1912 года - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Henry Aldridge & Son
Меню с "Титаника" за 11 апреля 1912 года
"Это прекрасный корабль, но я подожду окончания путешествия, прежде чем судить".
Спустя всего несколько дней после этих слов "Титаник" затонул. Письмо стало символом предчувствия, а сама открытка ушла с молотка за $400 000.
Сегодня же у человечества есть возможность судить объективно. Учёные, используя новейшие технологии и глубоководные роботы с поэтичными именами "Ромео" и "Джульетта", создали самую точную цифровую модель судна. Более 700 000 снимков с разрешением в миллиметры позволили воспроизвести трёхмерное изображение "Титаника" в деталях, которые раньше были недоступны даже опытным исследователям. Это первый случай в истории, когда обломки легендарного лайнера можно изучить как единое целое.
© Фото : Public Domain"Титаник" в искусстве
Титаник в искусстве - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Public Domain
"Титаник" в искусстве

Свет до последней минуты: кто стоял за пультом генератора?

Один из самых трогательных моментов, подтверждённых новой моделью — факт того, что на борту до самого конца работал свет. Это означало, что кто-то в машинном отделении сознательно остался на своих постах, чтобы поддерживать работу генераторов. В аварийной ситуации это спасло жизни: освещённые палубы способствовали эвакуации, работающие радиостанции передавали сигналы бедствия, а насосы пытались сдерживать поступающую воду.
Под палубой находились не менее 35 человек. Инженеры, кочегары, электрики. В числе них и главный инженер Джозеф Белл. Эти люди остались на своих местах, пока корабль погружался в бездну, чтобы обеспечить шанс на спасение тем, кто был выше. Их имена редко звучат в массовой культуре, но именно их героизм стал настоящим подвигом.
© 20th Century Fox Film Corporation (1997)Кадр из фильма "Титаник"
Кадр из фильма Титаник - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© 20th Century Fox Film Corporation (1997)
Кадр из фильма "Титаник"

Что пробило "Титаник"?

Традиционная версия гласит: айсберг распорол корпус, и этого было достаточно. Но 3D-модель показывает: разрушения не были столь катастрофичными по площади. Айсберг задел корпус в нескольких местах, но основные пробоины имели размер не больше альбома для фотографий. Однако именно они стали роковыми. Вода мгновенно заполнила первые четыре отсека, а затем и ещё два. Это привело к превышению критического уровня, из-за чего нос корабля начал стремительно погружаться.
Но помимо айсберга, трагедии способствовали конструктивные особенности. Металл корпуса в морозной воде стал хрупким, а заклёпки подверженными разрушению. На этом фоне даже локальные повреждения приводили к цепной реакции. Ситуацию усугубили процессы внутри котельных: холодная вода, заполнившая котлы, вызвала резкое образование вакуума, в результате чего они обрушились с мощными хлопками. Именно эти звуки многие пассажиры приняли за взрывы.
© Фото : "Афимолл-Сити" Выставка "Титаник: как это было. Погружение в историю
Выставка Титаник: как это было. Погружение в историю - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : "Афимолл-Сити"
Выставка "Титаник: как это было. Погружение в историю

Мемориал на дне океана

"Титаник" лежит на глубине 3 800 метров в холодных водах Атлантики. Специалисты установили: особые бактерии, питающиеся железом, разрушают металл корпуса. По оценкам, ежедневно исчезает до 180 кг металла. Это означает, что уже через 30–50 лет от "Титаника" могут остаться лишь очертания и тени. Поэтому цифровая модель — это не просто технологическое достижение, а своего рода "консервирование памяти", виртуальный мемориал, переживающий физическую материю.

Эхо давней трагедии

18 июня 2023 года, спустя более века после гибели "Титаника", к его останкам отправился подводный туристический батискаф с символичным названием "Титан". Аппарат принадлежал компании OceanGate и должен был доставить пятерых пассажиров. Среди них были создатель проекта Стоктон Раш, французский глубоководный исследователь Поль-Анри Наржоле, миллиардеры из Пакистана и Великобритании, а также сын одного из них.
© ИнфографикаБатискаф "Титан"
Батискаф Титан
© Инфографика
Батискаф "Титан"
Связь с батискафом прервалась через 1 час 45 минут после погружения. Последнее полученное сообщение: "Здесь всё в порядке". В течение нескольких дней шли поиски. Были обнаружены обломки на глубине, в 490 метрах от носовой части "Титаника". Всё указывало на имплозию — мгновенное схлопывание конструкции под чудовищным давлением воды.

Предупреждение на будущее

После трагедии началось расследование. Эксперты выяснили: корпус "Титана" мог получить микроповреждения ещё в 2018 году, когда по нему ударила молния. Кроме того, сам проект не прошёл сертификацию по международным стандартам безопасности глубоководных аппаратов. Использованные материалы, в частности углепластик, ранее не применялись для таких глубин. Совокупность недоработок, слабое тестирование и отсутствие независимого контроля стали смертельным коктейлем.
© AP Photo / U.S. National Transportation Safety BoardСотрудники Береговой охраны США рядом с обломком подводного аппарата "Титан"
Сотрудники Береговой охраны США рядом с обломком подводного аппарата Титан - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / U.S. National Transportation Safety Board
Сотрудники Береговой охраны США рядом с обломком подводного аппарата "Титан"
Слушания в США и Канаде выявили массу нарушений: от отсутствия чёрного ящика до пренебрежения предупреждениями специалистов. Один из инженеров ещё за год до трагедии публично выражал обеспокоенность из-за конструктивных просчётов аппарата.
Обе катастрофы — и 1912, и 2023 годов — показали: технический прогресс не отменяет законов физики, а стремление к рекордам должно сопровождаться жёстким контролем и осторожностью.
© Public domain/NOAA/IFE/URIФрагмент британского трансатлантического парохода "Титаник" на дне Атлантического океана
Фрагмент британского трансатлантического парохода Титаник на дне Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Public domain/NOAA/IFE/URI
Фрагмент британского трансатлантического парохода "Титаник" на дне Атлантического океана
Причины трагедии "Титаника" не только от удара, но и из-за хрупких заклёпок, слабого металла, недостаточного количества спасательных шлюпок. А причины трагедии батискафа "Титан" — в избыточной самоуверенности и отсутствия прозрачной сертификации. Общий знаменатель — человеческий фактор. И в том, и в другом случае — спасение зависело от мелочей. А катастрофа началась тогда, когда эти мелочи оказались проигнорированы.
 
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