https://ria.ru/20250710/temperatura-2028453993.html
Температура воздуха в центре Москвы превысила 35 градусов
Температура воздуха в центре Москвы превысила 35 градусов - РИА Новости, 10.07.2025
Температура воздуха в центре Москвы превысила 35 градусов
Температура воздуха в центре Москвы в четверг превысила отметку в плюс 35 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T22:08:00+03:00
2025-07-10T22:08:00+03:00
2025-07-10T22:08:00+03:00
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московская область (подмосковье)
михаил леус
евгений тишковец
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Температура воздуха в центре Москвы в четверг превысила отметку в плюс 35 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец 6 июля рассказал РИА Новости, что в московском регионе самыми знойными днями станут четверг и пятница, когда днем воздух прогреется до плюс 32-35 градусов. "В Москве (ВДНХ) - новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 июля теперь составляет плюс 33,9 градуса. В центре города, на Балчуге, воздух прогрелся до плюс 35,4 градуса. В Подмосковье жарче всего в Черустях: плюс 34,9 градуса", - написал Леус в своем Telegram-канале.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Евгений Тишковец
Температура воздуха в центре Москвы превысила 35 градусов
В Москве в четверг температура воздуха превысила отметку в 35 градусов