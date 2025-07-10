https://ria.ru/20250710/temperatura-2028453993.html

Температура воздуха в центре Москвы превысила 35 градусов

Температура воздуха в центре Москвы превысила 35 градусов - РИА Новости, 10.07.2025

Температура воздуха в центре Москвы превысила 35 градусов

Температура воздуха в центре Москвы в четверг превысила отметку в плюс 35 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T22:08:00+03:00

2025-07-10T22:08:00+03:00

2025-07-10T22:08:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

евгений тишковец

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Температура воздуха в центре Москвы в четверг превысила отметку в плюс 35 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец 6 июля рассказал РИА Новости, что в московском регионе самыми знойными днями станут четверг и пятница, когда днем воздух прогреется до плюс 32-35 градусов. "В Москве (ВДНХ) - новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 июля теперь составляет плюс 33,9 градуса. В центре города, на Балчуге, воздух прогрелся до плюс 35,4 градуса. В Подмосковье жарче всего в Черустях: плюс 34,9 градуса", - написал Леус в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250421/moskva-2012443480.html

москва

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, евгений тишковец