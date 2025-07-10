https://ria.ru/20250710/tekhnologii-2028397501.html
Время обработки операций через СБП выросло
Время обработки операций через СБП выросло - РИА Новости, 10.07.2025
Время обработки операций через СБП выросло
Время обработки операций через Систему быстрых платежей (СБП) увеличилось из-за сбоя у провайдера, сообщила Национальная система платежных карт. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:46:00+03:00
2025-07-10T16:46:00+03:00
2025-07-10T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Время обработки операций через Систему быстрых платежей (СБП) увеличилось из-за сбоя у провайдера, сообщила Национальная система платежных карт. "Из-за инцидента на стороне провайдера мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Мы сообщим дополнительно, когда все сервисы вновь начнут работать в штатном режиме", — говорится в релизе.Согласно сайту Downdetector, число жалоб на работу СБП начало расти около 16:00 мск и к 16:30 превысило четыре тысячи. Помимо этого, россияне сообщают о сбоях в работе Сбербанка, Т-банка, ВТБ, Альфа-банка и Озон Банка.В Сбербанке РИА Новости сообщили, что переводы через СБП временно недоступны по независящим от банка причинам. В приложении при попытке перевести деньги всплывает баннер с предупреждением о невозможности выполнить операцию. По данным Downdetector, за последний час поступило 780 жалоб на работу банка.По информации Роскомнадзора, DDoS-атак на инфраструктуру НСПК нет, но всплеск жалоб на работу СПБ и банков сохраняется.Систему быстрых платежей запустили в России в 2019 году. В 2024-м, по данным ЦБ, через нее провели более 13,4 миллиарда транзакций на 69,5 триллиона рублей.
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экономика, технологии, сбербанк россии, альфа-банк
Экономика, Технологии, Сбербанк России, Альфа-банк
Время обработки операций через СБП выросло
Россияне массово жалуются на сбои в работе СБП