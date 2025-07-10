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Адвокат Гуцул подтвердила, что судья сам взял самоотвод - РИА Новости, 10.07.2025
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14:42 10.07.2025 (обновлено: 18:44 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/sudja-2028430433.html
Адвокат Гуцул подтвердила, что судья сам взял самоотвод
Адвокат Гуцул подтвердила, что судья сам взял самоотвод - РИА Новости, 10.07.2025
Адвокат Гуцул подтвердила, что судья сам взял самоотвод
Судья кишиневского суда, рассматривающий вопрос о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул, сам сам принял решение о самоотводе, подтвердила... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:42:00+03:00
2025-07-10T18:44:00+03:00
гагаузия
кишинев
молдавия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Судья кишиневского суда, рассматривающий вопрос о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул, сам сам принял решение о самоотводе, подтвердила корреспонденту РИА Новости адвокат главы региона Наталья Байрам. В четверг в поддержку Гуцул у здания суда в Кишиневе собрались ее сторонники, которые требуют прекращения уголовного преследования. Прокуратура ходатайствовала о продлении главе региона домашнего ареста. Ранее в четверг Гуцул сообщила журналистам о самоотводе судьи. "Судья сам посчитал, что берет самоотвод. Ждём пока дальнейших действий", — сказала Байрам, не уточнив другие подробности. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в республике партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена.
https://ria.ru/20250611/gutsul--2022198303.html
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гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Адвокат Гуцул подтвердила, что судья сам взял самоотвод

Адвокат Байрам заявила, что судья по делу Гуцул сам принял решение о самоотводе

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Судья кишиневского суда, рассматривающий вопрос о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул, сам сам принял решение о самоотводе, подтвердила корреспонденту РИА Новости адвокат главы региона Наталья Байрам.
В четверг в поддержку Гуцул у здания суда в Кишиневе собрались ее сторонники, которые требуют прекращения уголовного преследования. Прокуратура ходатайствовала о продлении главе региона домашнего ареста. Ранее в четверг Гуцул сообщила журналистам о самоотводе судьи.
«
"Судья сам посчитал, что берет самоотвод. Ждём пока дальнейших действий", — сказала Байрам, не уточнив другие подробности.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в республике партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена.
Митинг сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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ГагаузияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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