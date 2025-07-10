https://ria.ru/20250710/sudja-2028430433.html

Адвокат Гуцул подтвердила, что судья сам взял самоотвод

Адвокат Гуцул подтвердила, что судья сам взял самоотвод - РИА Новости, 10.07.2025

Адвокат Гуцул подтвердила, что судья сам взял самоотвод

Судья кишиневского суда, рассматривающий вопрос о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул, сам сам принял решение о самоотводе, подтвердила... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:42:00+03:00

2025-07-10T14:42:00+03:00

2025-07-10T18:44:00+03:00

гагаузия

кишинев

молдавия

евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Судья кишиневского суда, рассматривающий вопрос о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул, сам сам принял решение о самоотводе, подтвердила корреспонденту РИА Новости адвокат главы региона Наталья Байрам. В четверг в поддержку Гуцул у здания суда в Кишиневе собрались ее сторонники, которые требуют прекращения уголовного преследования. Прокуратура ходатайствовала о продлении главе региона домашнего ареста. Ранее в четверг Гуцул сообщила журналистам о самоотводе судьи. "Судья сам посчитал, что берет самоотвод. Ждём пока дальнейших действий", — сказала Байрам, не уточнив другие подробности. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в республике партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена.

https://ria.ru/20250611/gutsul--2022198303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул