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Один человек погиб при стрельбе под Иерусалимом

Один человек погиб при стрельбе под Иерусалимом - РИА Новости, 10.07.2025

Один человек погиб при стрельбе под Иерусалимом

Один человек погиб при нападении со стрельбой под Иерусалимом, нападавшие нейтрализованы, сообщила пресс-служба Скорой помощи Израиля (MDA). РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:26:00+03:00

2025-07-10T15:26:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл - РИА Новости. Один человек погиб при нападении со стрельбой под Иерусалимом, нападавшие нейтрализованы, сообщила пресс-служба Скорой помощи Израиля (MDA). "После медицинской проверки медики констатировали смерть молодого человека в возрасте около 20 лет", - говорится в сообщении MDA. Ранее полиция Израиля сообщила о предполагаемом теракте со стрельбой в Гуш-Эционе к югу от Иерусалима. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что двое предполагаемых террористов были нейтрализованы силами безопасности на месте.

https://ria.ru/20250710/sdelka-2028265875.html

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в мире, иерусалим, израиль