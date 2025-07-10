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Один человек погиб при стрельбе под Иерусалимом
Один человек погиб при стрельбе под Иерусалимом - РИА Новости, 10.07.2025
Один человек погиб при стрельбе под Иерусалимом
Один человек погиб при нападении со стрельбой под Иерусалимом, нападавшие нейтрализованы, сообщила пресс-служба Скорой помощи Израиля (MDA). РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:26:00+03:00
2025-07-10T15:26:00+03:00
2025-07-10T15:29:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл - РИА Новости. Один человек погиб при нападении со стрельбой под Иерусалимом, нападавшие нейтрализованы, сообщила пресс-служба Скорой помощи Израиля (MDA). "После медицинской проверки медики констатировали смерть молодого человека в возрасте около 20 лет", - говорится в сообщении MDA. Ранее полиция Израиля сообщила о предполагаемом теракте со стрельбой в Гуш-Эционе к югу от Иерусалима. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что двое предполагаемых террористов были нейтрализованы силами безопасности на месте.
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в мире, иерусалим, израиль
В мире, Иерусалим, Израиль
Один человек погиб при стрельбе под Иерусалимом
Один человек погиб при стрельбе под Иерусалимом, нападавшие нейтрализованы