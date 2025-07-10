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На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за жары - РИА Новости, 10.07.2025
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14:34 10.07.2025 (обновлено: 14:35 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/stavropole-2028363904.html
На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за жары
На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за жары - РИА Новости, 10.07.2025
На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за жары
Режим повышенной готовности ввели на территории Ставропольского края в связи с возможным повышением температуры воздуха до 42 градусов, говорится в распоряжении РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:34:00+03:00
2025-07-10T14:35:00+03:00
ставропольский край
владимир владимиров
общество
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ПЯТИГОРСК, 10 июл – РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели на территории Ставропольского края в связи с возможным повышением температуры воздуха до 42 градусов, говорится в распоряжении губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, опубликованном на правовом портале региона. "В связи с угрозой возникновения в Ставропольском крае опасного метеорологического явления – сильной жары +40...+42°С и в целях защиты населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций: ввести с 9 июля 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации", – отмечается в документе. Ранее губернатор Владимиров сообщал, что с 1 июля в регионе действует особый противопожарный режим.
https://ria.ru/20250708/kuban-2027817659.html
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ставропольский край, владимир владимиров, общество, погода
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Общество, Погода
На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за жары

Ставрополье готовится к возможной жаре в 42 градуса

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГорода России. Ставрополь
Города России. Ставрополь - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ПЯТИГОРСК, 10 июл – РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели на территории Ставропольского края в связи с возможным повышением температуры воздуха до 42 градусов, говорится в распоряжении губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, опубликованном на правовом портале региона.
"В связи с угрозой возникновения в Ставропольском крае опасного метеорологического явления – сильной жары +40...+42°С и в целях защиты населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций: ввести с 9 июля 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации", – отмечается в документе.
Ранее губернатор Владимиров сообщал, что с 1 июля в регионе действует особый противопожарный режим.
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