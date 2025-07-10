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Чернышенко посетил церемонию прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
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09:55 10.07.2025 (обновлено: 11:02 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/starovoyt-2028287247.html
Чернышенко посетил церемонию прощания со Старовойтом
Чернышенко посетил церемонию прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
Чернышенко посетил церемонию прощания со Старовойтом
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:55:00+03:00
2025-07-10T11:02:00+03:00
россия
роман старовойт
дмитрий чернышенко
самоубийство романа старовойта
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.Ранее церемонию посетили вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников.Также с Романом Старовойтом простились министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, глава "Глонасса" Алексей Райкевич, глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих (занимал пост министра транспорта РФ в 2018-2020 годах). Среди желающих проститься были также и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент "Автоваза" Максим Соколов.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027771156.html
https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027867676.html
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россия, роман старовойт, дмитрий чернышенко, самоубийство романа старовойта
Россия, Роман Старовойт, Дмитрий Чернышенко, Самоубийство Романа Старовойта
Чернышенко посетил церемонию прощания со Старовойтом

Чернышенко посетил церемонию прощания со экс-министром транспорта Старовойтом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ, 10 июля 2025
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ, 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ, 10 июля 2025
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.
Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.
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Ранее церемонию посетили вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников.
Также с Романом Старовойтом простились министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, глава "Глонасса" Алексей Райкевич, глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих (занимал пост министра транспорта РФ в 2018-2020 годах). Среди желающих проститься были также и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент "Автоваза" Максим Соколов.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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