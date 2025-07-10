Чернышенко посетил церемонию прощания со Старовойтом
Чернышенко посетил церемонию прощания со экс-министром транспорта Старовойтом
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ, 10 июля 2025
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ, 10 июля 2025
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.
Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.
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Ранее церемонию посетили вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников.
Также с Романом Старовойтом простились министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, глава "Глонасса" Алексей Райкевич, глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих (занимал пост министра транспорта РФ в 2018-2020 годах). Среди желающих проститься были также и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент "Автоваза" Максим Соколов.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.