https://ria.ru/20250710/starovoyt-2028287247.html

Чернышенко посетил церемонию прощания со Старовойтом

Чернышенко посетил церемонию прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025

Чернышенко посетил церемонию прощания со Старовойтом

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T09:55:00+03:00

2025-07-10T09:55:00+03:00

2025-07-10T11:02:00+03:00

россия

роман старовойт

дмитрий чернышенко

самоубийство романа старовойта

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.Ранее церемонию посетили вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников.Также с Романом Старовойтом простились министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, глава "Глонасса" Алексей Райкевич, глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих (занимал пост министра транспорта РФ в 2018-2020 годах). Среди желающих проститься были также и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент "Автоваза" Максим Соколов.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027771156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, роман старовойт, дмитрий чернышенко, самоубийство романа старовойта