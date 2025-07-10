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Патрушев попрощался со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
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09:40 10.07.2025 (обновлено: 10:08 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/starovoyt-2028283783.html
Патрушев попрощался со Старовойтом
Патрушев попрощался со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
Патрушев попрощался со Старовойтом
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев посетил церемонию прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:40:00+03:00
2025-07-10T10:08:00+03:00
россия
роман старовойт
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев посетил церемонию прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, церемонию посетили министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, глава "Глонасса" Алексей Райкевич, глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих (занимал пост министра транспорта РФ в 2018-2020 годах).Ранее с Романом Старовойтом также простились вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников. Среди желающих проститься были также и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент "Автоваза" Максим Соколов.Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.В понедельник Роман Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027869480.html
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Желающие проститься с Романом Старовойтом собираются в столичной ЦКБ
Желающие проститься с экс-министром транспорта Романом Старовойтом собираются в столичной ЦКБ. На церемонию, которая пройдет в прощальном зале больницы, приехал и министр транспорта Андрей Никитин, передает корреспондент РИА Новости.
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россия, роман старовойт, дмитрий патрушев
Россия, Роман Старовойт, Дмитрий Патрушев
Патрушев попрощался со Старовойтом

Патрушев попрощался с экс-министром транспорта Старовойтом

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев посетил церемонию прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, церемонию посетили министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, глава "Глонасса" Алексей Райкевич, глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих (занимал пост министра транспорта РФ в 2018-2020 годах).
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Ранее с Романом Старовойтом также простились вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников. Среди желающих проститься были также и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент "Автоваза" Максим Соколов.
Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.
В понедельник Роман Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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