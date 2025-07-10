https://ria.ru/20250710/starovoyt-2028276887.html
Хуснуллин приехал на церемонию прощания со Старовойтом
Хуснуллин приехал на церемонию прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
Хуснуллин приехал на церемонию прощания со Старовойтом
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин приехал на церемонию прощания с экс-главой Минтранса РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:25:00+03:00
2025-07-10T09:25:00+03:00
2025-07-10T11:07:00+03:00
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роман старовойт
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин приехал на церемонию прощания с экс-главой Минтранса РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.На церемонию прибыли и вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Григоренко.Почтить память приехали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников. Среди желающих проститься и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент АвтоВАЗа Максим Соколов, председатель совета директоров холдинга "Синара - транспортные машины" Александр Мишарин. На церемонию пришлю представители разных агентств Минтранса РФ и заместители главы ведомства.Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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россия, роман старовойт
Хуснуллин приехал на церемонию прощания со Старовойтом
Хуснуллин приехал на церемонию прощания с экс-главой Минтранса Старовойтом
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин приехал на церемонию прощания с экс-главой Минтранса РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонию прибыли и вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Григоренко.
Почтить память приехали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников. Среди желающих проститься и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент АвтоВАЗа Максим Соколов, председатель совета директоров холдинга "Синара - транспортные машины" Александр Мишарин. На церемонию пришлю представители разных агентств Минтранса РФ и заместители главы ведомства.
Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.