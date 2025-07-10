https://ria.ru/20250710/starovoyt-2028275059.html

Новак приехал на церемонию прощания со Старовойтом

Новак приехал на церемонию прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025

Новак приехал на церемонию прощания со Старовойтом

Вице-премьер РФ Александр Новак приехал на церемонию прощания с экс-главой Минтранса РФ Роман Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T09:10:00+03:00

2025-07-10T09:10:00+03:00

2025-07-10T09:26:00+03:00

россия

александр новак

роман старовойт

самоубийство романа старовойта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_02348bc9c0dcb0fbac8a40377e0faac0.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак приехал на церемонию прощания с экс-главой Минтранса РФ Роман Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.Почтить память приехали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников. Среди желающих проститься и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент "Автоваза" Максим Соколов.Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250710/starovojt-2028273421.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, александр новак, роман старовойт, самоубийство романа старовойта