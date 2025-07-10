https://ria.ru/20250710/starovoyt-2028275059.html
Новак приехал на церемонию прощания со Старовойтом
Новак приехал на церемонию прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
Новак приехал на церемонию прощания со Старовойтом
Вице-премьер РФ Александр Новак приехал на церемонию прощания с экс-главой Минтранса РФ Роман Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:10:00+03:00
2025-07-10T09:10:00+03:00
2025-07-10T09:26:00+03:00
россия
александр новак
роман старовойт
самоубийство романа старовойта
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак приехал на церемонию прощания с экс-главой Минтранса РФ Роман Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.Почтить память приехали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников. Среди желающих проститься и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент "Автоваза" Максим Соколов.Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
https://ria.ru/20250710/starovojt-2028273421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр новак, роман старовойт, самоубийство романа старовойта
Россия, Александр Новак, Роман Старовойт, Самоубийство Романа Старовойта
Новак приехал на церемонию прощания со Старовойтом
Новак приехал на церемонию прощания с экс-главной Минтранса Старовойтом