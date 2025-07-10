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Мерц заявил о готовности покупать у США Patriot и передавать их Украине

Мерц заявил о готовности покупать у США Patriot и передавать их Украине - РИА Новости, 10.07.2025

Мерц заявил о готовности покупать у США Patriot и передавать их Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности закупать системы Patriot у США для их передаче Украине, он обсуждал это с президентом США Дональдом Трампом, но... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:29:00+03:00

2025-07-10T15:29:00+03:00

2025-07-10T15:49:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности закупать системы Patriot у США для их передаче Украине, он обсуждал это с президентом США Дональдом Трампом, но окончательного решения пока нет."Мы готовы приобрести дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их в распоряжение Украины. Министр иностранных дел (Йохан) Вадефуль и министр обороны (Борис) Писториус также тесно сотрудничают с нашими партнерами в целях мобилизации дополнительной помощи",- заявил Мерц на пресс-конференции в Риме. Трансляцию вел телеканал Welt."Я говорил об этом с президентом Трампом в прошлый четверг и также попросил его поставить эти системы. Американцы отчасти нуждаются в них сами... В настоящее время министры обороны ведут переговоры о том, будет ли соответствующая поставка. Окончательного решения нет", - добавил он.В пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус подтвердил, что Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине.В четверг газета Bild сообщила со ссылкой на источники в правящих кругах, что правительство Германии хочет договориться с американским минобороны о предоставлении Украине двух систем ПРО Patriot за счет немецкого финансирования. По информации издания, Германия направила США соответствующий запрос еще несколько недель назад по просьбе Украины и теперь опасается отказа в свете приостановки американцами поставок вооружений.Ранее сообщалось, что МИД и министерство обороны дали старт инициативе о поиске систем ПРО и ПВО, от которых в пользу Украины могли бы отказаться союзники по НАТО.Ранее газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250710/ssha-2028382097.html

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в мире, украина, сша, германия, дональд трамп, дмитрий песков, нато, welt, bild, фридрих мерц