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СМИ оценили последствия возобновления поставок оружия США Украине
СМИ оценили последствия возобновления поставок оружия США Украине - РИА Новости, 10.07.2025
СМИ оценили последствия возобновления поставок оружия США Украине
Возобновление поставок военной помощи США Киеву не повлияет на исход украинского конфликта, считает колумнист журнала American Conservative Тед Снайдер. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:16:00+03:00
2025-07-10T15:16:00+03:00
2025-07-10T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Возобновление поставок военной помощи США Киеву не повлияет на исход украинского конфликта, считает колумнист журнала American Conservative Тед Снайдер. Ранее издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Но в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios сообщил, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину 10 зенитных ракет-перехватчиков Patriot. "Отмена решения (о приостановке военной помощи Украине - ред.) продлит борьбу и страдания, но не повлияет на исход конфликта", - пишет Снайдер. Как отмечает колумнист, вооруженные силы РФ продвигаются в зоне боевых действий, тогда как ВСУ испытывают нехватку ракет ПВО и боеприпасов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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СМИ оценили последствия возобновления поставок оружия США Украине
AC: возобновление военной помощи США Украине не повлияет на исход конфликта