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СМИ оценили последствия возобновления поставок оружия США Украине - РИА Новости, 10.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/ssha-2028375200.html
СМИ оценили последствия возобновления поставок оружия США Украине
СМИ оценили последствия возобновления поставок оружия США Украине - РИА Новости, 10.07.2025
СМИ оценили последствия возобновления поставок оружия США Украине
Возобновление поставок военной помощи США Киеву не повлияет на исход украинского конфликта, считает колумнист журнала American Conservative Тед Снайдер. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:16:00+03:00
2025-07-10T15:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
сергей лавров
politico
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Возобновление поставок военной помощи США Киеву не повлияет на исход украинского конфликта, считает колумнист журнала American Conservative Тед Снайдер. Ранее издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Но в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios сообщил, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину 10 зенитных ракет-перехватчиков Patriot. "Отмена решения (о приостановке военной помощи Украине - ред.) продлит борьбу и страдания, но не повлияет на исход конфликта", - пишет Снайдер. Как отмечает колумнист, вооруженные силы РФ продвигаются в зоне боевых действий, тогда как ВСУ испытывают нехватку ракет ПВО и боеприпасов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, politico, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Politico, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ оценили последствия возобновления поставок оружия США Украине

AC: возобновление военной помощи США Украине не повлияет на исход конфликта

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Возобновление поставок военной помощи США Киеву не повлияет на исход украинского конфликта, считает колумнист журнала American Conservative Тед Снайдер.
Ранее издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Но в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios сообщил, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину 10 зенитных ракет-перехватчиков Patriot.
"Отмена решения (о приостановке военной помощи Украине - ред.) продлит борьбу и страдания, но не повлияет на исход конфликта", - пишет Снайдер.
Как отмечает колумнист, вооруженные силы РФ продвигаются в зоне боевых действий, тогда как ВСУ испытывают нехватку ракет ПВО и боеприпасов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампСергей ЛавровPoliticoВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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