https://ria.ru/20250710/ssha-2028254636.html
США в мае увеличили импорт лекарств из ЕС на 35%
США в мае увеличили импорт лекарств из ЕС на 35% - РИА Новости, 10.07.2025
США в мае увеличили импорт лекарств из ЕС на 35%
Соединенные Штаты в мае этого года импортировали из Евросоюза различной фармацевтической продукции на 13,6 миллиарда долларов, что на 35% больше по сравнению с... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T02:06:00+03:00
2025-07-10T02:06:00+03:00
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сша
ирландия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты в мае этого года импортировали из Евросоюза различной фармацевтической продукции на 13,6 миллиарда долларов, что на 35% больше по сравнению с маем прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. При этом в месячном выражении объем поставок вырос не так сильно - на 12,4%. Всего за первые пять месяцев этого года США приобрели у ЕС фармпродукции на 67,2 миллиарда долларов, что на 29% больше, чем за такой же период прошлого года. Больше всего в мае из Евросоюза в Штаты приезжало различных сывороток, вакцин, клеточных культур и так далее – на 8,3 миллиарда долларов. Больше всего среди такой продукции было иммунологических препаратов (7,5 миллиарда), которые обычно используют в исследованиях и при диагностике, а также вакцин (501,4 миллиона) и иммунных сывороток (220,4 миллиона). На втором месте в американском импорте расположились лекарственные средства – 4,9 миллиарда долларов. Из числа таких товаров США больше всего приобрели антидепрессантов и седативных средств, противоопухолевых препаратов, лекарств для сердечно-сосудистой системы, гормональных препаратов и антибиотиков. Также Штатами закупались химические контрацептивы (203 миллиона долларов), контрастные препараты для рентгенографии (84,5 миллиона), средства для наложения швов (37,2 миллиона), материалы для пломб (25,4 миллиона) и перевязочные материалы (11,8 миллиона). В общем импорте Штатами медикаментов и другой фармпродукции ЕС занял первое место. Лидерами по поставкам в США внутри объединения стали Ирландия, Германия, Италия, Нидерланды и Бельгия. Также в пятерку основных поставщиков, помимо ЕС, вошли Индия (1,3 миллиарда долларов), Швейцария (845,8 миллиона долларов), Сингапур (828,1 миллиона) и Япония (570,6 миллиона).
https://ria.ru/20250118/evrosoyuz-1994347104.html
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сша, ирландия, германия, евросоюз
США, Ирландия, Германия, Евросоюз
США в мае увеличили импорт лекарств из ЕС на 35%
США в мае импортировали из Евросоюза лекарств на 13,6 миллиарда долларов
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты в мае этого года импортировали из Евросоюза различной фармацевтической продукции на 13,6 миллиарда долларов, что на 35% больше по сравнению с маем прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
При этом в месячном выражении объем поставок вырос не так сильно - на 12,4%. Всего за первые пять месяцев этого года США
приобрели у ЕС
фармпродукции на 67,2 миллиарда долларов, что на 29% больше, чем за такой же период прошлого года.
Больше всего в мае из Евросоюза в Штаты приезжало различных сывороток, вакцин, клеточных культур и так далее – на 8,3 миллиарда долларов. Больше всего среди такой продукции было иммунологических препаратов (7,5 миллиарда), которые обычно используют в исследованиях и при диагностике, а также вакцин (501,4 миллиона) и иммунных сывороток (220,4 миллиона).
На втором месте в американском импорте расположились лекарственные средства – 4,9 миллиарда долларов. Из числа таких товаров США больше всего приобрели антидепрессантов и седативных средств, противоопухолевых препаратов, лекарств для сердечно-сосудистой системы, гормональных препаратов и антибиотиков.
Также Штатами закупались химические контрацептивы (203 миллиона долларов), контрастные препараты для рентгенографии (84,5 миллиона), средства для наложения швов (37,2 миллиона), материалы для пломб (25,4 миллиона) и перевязочные материалы (11,8 миллиона).
В общем импорте Штатами медикаментов и другой фармпродукции ЕС занял первое место. Лидерами по поставкам в США внутри объединения стали Ирландия
, Германия
, Италия
, Нидерланды
и Бельгия
.
Также в пятерку основных поставщиков, помимо ЕС, вошли Индия
(1,3 миллиарда долларов), Швейцария
(845,8 миллиона долларов), Сингапур
(828,1 миллиона) и Япония
(570,6 миллиона).